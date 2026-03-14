Отменят Формула 1. Каква е причината

Организаторите на Формула 1 решиха да отменят състезанията за Гран При на Бахрейн и Гран При на Саудитска Арабия, които бяха предвидени съответно за 12 и 19 април.

До това се стигна заради конфликта в Близкия изток.

Военните действия продължават вече две седмици, а от иранска страна имаше обстрел към почти всички държави в региона.

Още в първия ден ракета падна на броени километри от пистата в Бахрейн, на която в същото време Мерцедес, Макларън и Пирели провеждаха тест на мокри гуми.

Изпитанията моментално бяха анулирани, а отборите изведоха своите служители от Кралството.

Двете състезания няма да бъдат заменяни.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com