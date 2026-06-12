3 милиарда зрители проследиха началото на световното

Световното първенство по футбол става световна тема номер едно за дълго време напред.Турнирът ще продължи до 19 юли, а домакини са Мексико, САЩ и Канада. Около 3 милиарда зрители са проследили откриването на Мондиала.

Митът "Ацтека"

В една юнска вечер на 1986-а гледахме с трепет такава церемония от същия стадион "Ацтека", защото след нея стартираше Мондиал 1986 с мача България - Италия. Нашите не се посрамиха и направиха тогава 1:1 с актуалния световен шампион.

Сърцето на Америка, както наричат "Ацтека", за трети път приема откриване на Мондиал. Няма друга арена в света, получавала такава чест.

Мексико пък игра в двубоя на старта на турнира за шести път. Направи го още през 1930-а, когато губи с 1:4 от Франция в първата среща изобщо на световно първенство.

Това е стадион "Ацтека" - митичната крепост на мексиканския футбол, която от много години стряска отборите и кара всеки опонент да се чувства некомфортно, когато гостува на него.

"Ацтека" е едно от онези символични имена на стадиони, които не оставят нито един фен на играта безразличен, а за статута на тази арена говори достатъчно факта, че в четвъртък вече тя за трети път даде старт на Мондиал.

В груповата фаза "Ацтека" ще посрещне мачовете на Мексико срещу ЮАР и Чехия, срещата Узбекистан - Колумбия, един двубой от 1/16 финалите и един от осминафиналите.

След поредния си ремонт и модернизация за Мондиала, "Ацтека" е с капацитет от 87 523 места, което го прави най-големият стадион в Латинска Америка. По-голям от "Монументал" в Аржентина и по-голям от "Маракана".

Това обаче е капацитетът след всички модернизации и мерки за сигурност. В исторически план това невинаги е било така, а "Ацтека" е приемал най-емблематичните си битки пред шестцифрена бройка зрители.

Ужас за гостуващите отбори, магията на Бразилия

"Ацтека" е истински ужас за гостуващите отбори заради надморската си височина от 2200 метра, а когато мачът е срещу Мексико и по трибуните има хиляди феновете на домакините, нещата стават още по-ужасяващи.

1970 година.Ерата на "Жого Бонито" в най-чистия му вид. Шампионатът на Бразилия, в който Пеле и компания карат целия свят да се влюби в тази златиста магия.

Наистина магьосници, които пред над 110 хиляди на "Ацтека" разбиват Италия с 4:1 и печелят световната титла.

Всичко това на "Ацтека", където точно с16 години по-късно Диего Марадона обожестви образа си, стъпвайки на световния футболен връх след 3:2 над Западна Германия на финала.

Митът за "Ацтека" продължава да е все така жив. 56 години след Мача на ХХ век и Жого Бонито. 40 години след голове на Наско и Негрете, след Божията ръка и триумфът на Марадона.

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