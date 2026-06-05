Кървавата битка за "Ролан Гарос"

Истински трусове разтърсиха Откритото първенство на Франция в днешния 5-и юни, след като мъжкият турнир завърши с безпрецедентен скандал и драма на полуфиналите. Големият финал в неделя от 16:00 часа ще противопостави Александър Зверев срещу Флавио Коболи, но начинът, по който се стигна до този сблъсък, взриви тенис обществеността.

Горчива битка на корта

В първия полуфинал германецът Александър Зверев трябваше да хвърли всичките си сили, за да пречупи коравия чех Якуб Меншик. Мачът се превърна в истинска гладиаторска битка, която Зверев измъкна в четири тежки сета, подпечатвайки билета си за финалния двубой.

Саботаж или внезапна болест?

Истинската бомба обаче избухна във вечерната сесия, която трябваше да предложи дългоочакван, изцяло италиански сблъсък. Минути преди двамата гладиатори да излязат на корта, 104-ият в света Матео Арналди хвърли кърпата и се отказа от мача без дори да удари една топка срещу сънародника си Флавио Коболи. Този неочакван ход лиши феновете от зрелище и прати Коболи директно на финала по служебен път, без да е пролял и капка пот на корта в полуфиналния ден.

Исторически залог в неделя

Сега Зверев и 14-ият в ранглистата на ATP Коболи се изправят пред шанса на живота си. В неделя един срещу друг излизат двама тенисисти, които никога досега не са вдигали трофей от Шлема, което гарантира, че Париж ще има своя нов и абсолютно неочакван крал.

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