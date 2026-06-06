Де ла Фуенте каза истината за Ямал

Испанският селекционер Луис де ла Фуенте заяви, че Ламин Ямал може да се възстанови навреме за първия мач на отбора на Световното първенство срещу Кабо Верде на 15 юни. Футболистът лекува скъсано ляво подколянно сухожилие.

Ламин получи контузията по време на мач на клубния си тим Барселона на 22 април. Той пропусна остатъка от сезона в Ла Лига, но Де ла Фуенте каза, че „няма съмнение“, че 18-годишната звезда ще бъде на разположение и бе включен в състава от 26 играчи на Испания в края на май.

Смяташе се, че Ламин Ямал може да пропусне част или цялата групова фаза на Мондиал 2026, но Де ла Фуенте заяви, че очаква той да бъде готов да се изправи още срещу Кабо Верде в Атланта.

Младата звезда на испанския тим обаче няма да играе в приятелския мач срещу Ирак в четвъртък, заедно с останалите контузени Нико Уилямс и Виктор Муньос.

„Ако нищо не се промени, той може да бъде готов да играе на 15 юни“, коментира Луис де ла Фуенте на пресконференция, цитиран от агенция Reuters.

„Това не означава, че със сигурност ще играе, ще видим. Може би за няколко минути, може би ще бъде просто тренировка, за да подобри състоянието си за втория мач. Ще трябва да преценим“, уточни испанският селекционер.

Отборът на Испания ще срещне състава на Перу в Мексико в понеделник, преди да отпътува за тренировъчния си лагер на американска земя. След първия си двубой срещу Кабо Верде, испанските национали ще се изправят срещу Саудитска Арабия на 21 юни в Атланта и срещу Уругвай на 26 юни в Гуадалахара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com