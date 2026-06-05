Роналдо, Меси и старците, които отиват на последен Мондиал

Най-великото спортно съперничество в историята приключва това лято. Мондиал 2026 ще бъде лебедовата песен на голяма сцена за легендите Лионел Меси и Кристиано Роналдо, които доминираха в световния футбол в последните две десетилетия.

Аржентинецът и португалецът имат по 5 участия на планетарни форуми, а по терените в САЩ, Мексико и Канада ще бъде голямото им сбогуване с армията от фенове. По време на турнира Меси ще стане на 39 (24 юни), Роналдо вече е на 41, като никога не са излизали един срещу друг в мач от световно първенство.

Двете икони са се изправяли един срещу друг забележителните 36 пъти в официални мачове на клубно и национално ниво. Повечето от тези сблъсъци (30 мача) бяха част от легендарното Ел Класико, докато Роналдо играеше за Реал Мадрид, а Меси - за Барселона.

Предимството на Лео Меси

Общата статистика от тези директни двубои показва леко предимство за аржентинеца.

По отношение на представянето им на мондиали обаче, везните се наклониха сериозно в полза на Меси след спечелването на Световното в Катар през 2022 г. На мондиали той има 26 мача и 13 гола, а Роналдо е с 22 двубоя и 8 попадения. Португалецът е и единственият играч в историята, който има голове на 5 световни първенства.

Говорейки за статистика, ето защо това е най-великото съперничество не само във футбола, но и в спорта - между 2008 и 2021 г. двамата спечелиха 12 от 13 възможни Златни топки (Меси завърши общо с 8, а Роналдо с 5).

Те вдигнаха стандартите за резултатност до немислими нива, като редовно отбелязваха по 50-60 гола на сезон в клубните си отбори. Според мнозина Меси сложи точка на спора със световната титла преди 4 години, но феновете на Роналдо припомнят, че любимецът им продължава да е номер 1 по брой голове в Шампионската лига, като продължава да се цели и в 1000 професионални гола в кариерата си.

Отива си цяло златно поколение играчи

Освен великото съперничество между Меси и Роналдо, Световното първенство ще бъде бенефис на цяло едно златно поколение футболисти, които заслужават уважение:

Лука Модрич (Хърватия, 40 г.) - Носителят на Златната топка за 2018 г. извежда Хърватия на своето последно голямо първенство, след като вече спечели сребро (2018) и бронз (2022) на мондиали.

Неймар (Бразилия, 34 г.) - Макар и по-млад от останалите, самият нападател загатна, че това ще бъде последното му Световно първенство. Той ще се опита да донесе бленуваната шеста титла за "Селесао", стига да успее да се възстанови от травмата си.

Кевин Де Бройне (Белгия, 34 г.) - Моторът на белгийското "златно поколение" планира това да бъде емоционалният край на международната му кариера след години на лидерство и тежки контузии.

Мохамед Салах (Египет, 33 г.) - Египетския крал води нацията си напред в това, което се очаква да бъде последен шанс за него да остави голяма следа на Световно първенство.

Мануел Нойер (Германия, 40 г.) - Легендарният вратар се завърна от международно пенсиониране специално за турнира през 2026 г. и ще пази вратата на Бундестима за последен път.

Върджил ван Дайк (Нидерландия, 34 г.) - Капитанът на "лалетата" достигна късно до първото си Световно (през 2022 г.), затова настоящият форум ще бъде неговото финално участие в пика на кариерата му.

Юто Нагатомо (Япония, 39 г.) - Невероятният японски краен бранител получи изненадваща, но заслужена повиквателна за своето рекордно пето Световно първенство, с което ще сложи край на епохална кариера за футболните стандарти на Азия.

Гилермо Очоа (Мексико, 40 години) - Мексиканският вратар, известен с невероятните си спасявания точно по време на мондиали, официално обяви, че слага край на кариерата си след Световното първенство през 2026 г.

Очоа (който по време на турнира ще навърши 41 години) е включен в състава на Мексико и този "домашен" турнир ще бъде неговото рекордно шесто участие на мондиал. С това той се превръща в първия вратар в историята на футбола с 6 участия на планетарни форуми.

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