Нургул: България ще загуби талантите си. Включително и мен!

Най-добрата българска шахматистка Нургюл Салимова отправи силно и емоционално послание в социалните мрежи, с което разкри разочарованието си от продължаващите проблеми в родния шахмат. Според нея хаосът, конфликтите и несигурността вече застрашават не само нейната кариера, но и бъдещето на целия български шахмат.

Само дни след като завърши с поделено второ до четвърто място на Европейското първенство, Салимова призна, че не знае какво я очаква след 1 юли.

„В момента съм водещата българска шахматистка в световната рейтинг листа на ФИДЕ и съм в Топ 40 в света при жените. Въпреки това не знам какво ще се случи с професионалното ми бъдеще“, написа тя.

Шахматистката обяснява, че въпреки подписаните договори за международни лиги и предстоящите турнири, около нея има твърде много неизвестни. Тя не знае дали България ще участва на Шахматната олимпиада през септември, дали националният отбор ще бъде допуснат до участие и какви биха били последствията от евентуални санкции.

„Не знам дали ще ми бъдат спрени правата или ще ми бъде премахнат рейтингът. Не знам какви ще бъдат последствията от решения, върху които нямам абсолютно никакъв контрол“, споделя Салимова.

По думите ѝ от години българският шахмат е заложник на административни конфликти и спорове между федерации, а най-тежката цена плащат състезателите.

„Не ме интересува кой е прав. Цената я плащат състезателите. Плащам я аз“, заявява тя.

Салимова сравнява условията, при които се подготвят водещите шахматисти по света, с реалността в България. Докато конкурентите ѝ разполагат с екипи, финансиране и спокойствие да се концентрират върху играта, тя е принудена да мисли за организация, подготовка, средства и бъдещето си.

„Достатъчно трудно е да се състезаваш с най-силните в света. Още по-трудно е, когато не си сигурен в абсолютно нищо около теб“, пише тя.

В публикацията си шахматистката припомня и големите успехи на България в този спорт, включително европейската титла на женския национален отбор през 2023 година. Според нея страната разполага с талантливи деца, млади състезатели и професионалисти, които заслужават по-добро бъдеще.

Финалът на посланието ѝ звучи като предупреждение към институциите и ръководителите на българския шахмат:

„След почти 18 години, посветени на шаха, съм уморена от проблеми, които никога не съм създавала. Искам просто да играя шах. Ако тези проблеми не бъдат решени скоро, България ще загуби своите таланти. Включително и мен.“

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