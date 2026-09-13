Нургул: България ще загуби талантите си. Включително и мен!
Най-добрата българска шахматистка отправи силно и емоционално послание в социалните мрежи
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Най-добрата българска шахматистка отправи силно и емоционално послание в социалните мрежи
Диана Русинова съобщи, че са готови резултатите
Предстои сериозна промяна в „Стани богат“, но за нея ще разберете по-натам, каза водещият
Колко медала взеха те
Водещите състезатели на клуба по биатлон "Банско 2019" Даниела Кадева и Благой Тодев зарадваха своите съотборници на рубежа в ски курорт №1
Борците ни демонстрираха облеклата за форума Градинско парти почете състезатели и треньори Дни преди откриването на 31-те Олимпийски игри и месец пр...
Състезание по стрелба ще се проведе в ОД на МВР – Благоевград по повод професионалния празник на полицаите, който е на 5 юли. Турнирът по точен мерник...
Екипажът на Hyundai Off-Road Racing Team - Иванчев/Николов са пети при автомобилите и десети в генералното класиране в първи ден от втори кръг на Изто...
Христо Стоичков даде блицинтервю пред най-голямата испаноговореща телевизия в Мексико "Univision". Това е и медията, в която бившият български национа...
Български момичета се завърнаха с четири медала от Европейска олимпиада по математика за девойки, която се проведе в Румъния. Българският отбор спечел...
Може би не можем да отречем ролята на столична община в създаването на спортни площадки по градинките и парковете, но те не изграждат спортисти и съст...
Участниците дариха 1300 лв в помощ на детския тенис Медийни асове обраха купите в 12-ото издание на тенис турнира "Лидерите" на "Стандарт" и БФТ. За...
Сочи. Австрийският олимпийски комитет е получил писма със заплаха за отвличане на скиорката Марлийз Шилд и състезателката по скелетон Янине Флок по вр...
Колорадо. Състезатели в шоуто „Diggers" (Копачите) на National Geographic откриха в Аспен, щата Колорадо, капсула на времето, закопана от основателя н...
Скопие. Българските състезатели по борба ще се върнат със шест медала от турнира „Македонски бисер" в съседната ни държава. Борците се съревноваваха...