Извънреден ход за ранената 27-годишна майка

Състезатели се събират, за да окажат помощ на Албена Станчева.

Варненски автомобилни състезатели и фенове на моторните спортове се събират тази сутрин в кръвния център в морската столица, за да дарят кръв за тежко пострадалата във фаталното рали 27-годишна майка, пише БЛИЦ.

Албена Станчева беше ранена при кървавия инцидент с автомобила на Нейко Нейков по време на планинското изкачване “Аладжа манастир” в неделя, при който загина 60-годишен зрител.

Пътният експерт Диана Русинова съобщи, че са готови резултатите от кръвните проби на пилота. Изследванията показват, че в тях няма никакви следи от алкохол или наркотици.



В пълна подкрепа на Нейко Нейков, варненски пилоти и фенове организираха спешна акция по кръводаряване за Албена Станчева, както и за другите пострадали при инцидента на автомобилното състезание в неделя. Момичето, което е самотна майка на момиченце на 3 години, е в критично състояние в МБАЛ "Света Анна - Варна".

"Интубирана, с ампутиран крак. Предстоят ѝ много операции. Майката на Албена ме помоли да дам гласност на тази трагедия. Тя не знае какво да каже на внучето си. Къде е майка ѝ…", написа във фейсбук профила си бащата на загиналата в катастрофа край плевенското село Телиш Сияна - Николай Попов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com