Почина емблематичен наш композитор

Месец преди да навърши 83 години почина маестро Янко Миладинов - пианист, композитор и дългогодишен диригент на Биг бенда на БНР, съобщиха негови близки.

Маестро Миладинов е създал десетки песни по текстове на най-обичаните български поети, изпълнени от звезди на родната популярна музика. Носител е на голямата награда на Българското национално радио "Сирак Скитник", предаде общественото радио.

Поклон пред паметта му!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com