Министър изненада всички! Какво направи с левчетата

С конкретен пример от практика министърът на транспорта в оставка Гроздан Караджов опита да разсее страховете около обмяната на левове в евро и готовността на държавните услуги за прехода.

В публикация в социалните мрежи Караджов разказа, че е обменил 222,47 лева в евро в пощенската станция в село Долни Богров за едва три минути. По думите му процесът е преминал напълно безпроблемно – работили са както машините за броене на банкноти и монети, така и софтуерът, а квитанцията е била отпечатана без забавяне. „Бързо. Без нерви и напрежение. С усмивка. Точно, както очакват хората", подчерта той.

Караджов напомни, че обмяната на евро може да се извършва без комисионна в общо 2230 пощенски станции в страната – особено важна услуга за малките населени места, където пощата често е единствената финансова и административна точка.

Той изведе и няколко ключови разяснения за гражданите:

Във всички 2230 пощенски станции могат да се обменят суми до 1000 лева без предварителна заявка.

В 954 пощенски клона е възможна обмяна на по-големи суми – до 10 000 лева, но със заявка предварително.

Заявките над 1000 лева се изпълняват в срок от 3 до 5 работни дни, като клиентите се информират ясно кога.

Всеки гражданин може да обменя до 10 000 лева общо на ден, като системата следи автоматично лимита.

При суми от 5000 евро нагоре се попълва декларация за произход на средствата.

На сайта на Български пощи е публикуван пълен списък на пощенските станции и техните лимити.

„Преходът към еврото не трябва да плаши или да напряга. Български пощи са готови да помогнат на всеки, който има нужда да обмени пари", увери още Караджов.





