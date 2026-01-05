Рокада на върха в София. Главният архитект с ключово решение

Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка, съобщи БТА.

От Столичната община (СО) заявиха на 23 декември, че очакват главният архитект на София арх. Богдана Панайотова да подаде оставка, за да продължат усилията за изграждане на работеща, прозрачна и отговорна система за градско планиране и развитие на столицата.

Решението на кмета Терзиев за искане на оставка на главния архитект Богдана Панайотова е резултат от системно неизпълнение на ключови задачи, възложени още в началото на мандата, както и открит саботаж на реформата за градско планиране и развитие, посочват от СО.

Сред основните възложени ѝ от кмета задачи беше започването на процес по създаване на нов Общ устройствен план на София – с нов подход, диалог с професионалната общност и широко обществено участие. Такъв процес от страна на главния архитект не беше започнат, се посочва още в съобщението.

От Общината съобщават още, че не са били предприети очакваните спешни мерки срещу презастрояването и застрояването в неурегулирани терени, включително чрез инициатива за законодателни и подзаконови промени. Няма и инициативи за обвързване на новото строителство с достъпа до транспорт, социалната инфраструктура, зелените системи и публичните пространства.

„Очакваше се активно включване на районните кметове и архитекти в процесите по градоустройство. Такъв устойчив модел на работа не беше изграден от главния архитект. Присъствието на районите в експертни съвети е резултат от инициатива на кмета на Столична община“, казваха тогава от Общината.

"Категорично отхвърлям съдържащите се в прессъобщението на Столична община неверни твърдения и фактически неточности, които представляват опит за прехвърляне на политическа отговорност върху експертна длъжност, каквато е длъжността „главен архитект на Столична община“, заяви в събота в своя позиция до медиите арх. Богдана Панайотова.

Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, заяви тя и в личния си профил във Фейсбук.

