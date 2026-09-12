Обрат с конкурса за главен архитект на София
Каква е причината?
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Каква е причината?
В първото си тв интервю след като подаде оставка, Богдана Панайотова разкри подробности
Това е опит за прехвърляне на политическа отговорност, заяви тя
Преди дни кметът Васил Терзиев поиска оставката на Богдана Панайотова
Кметът поиска оставката на главния архитект, тя се инати
Главният архитект оспорва решението на кмета Терзиев
Презастрояването и липсата на дъждовна канализация могат да превърнат полите на Витоша в следващите „Елените“
Богдана Панайотова призна, че столицата не е хармонична и настоя за спешна ревизия на Общия устройствен план
Богдана Панайотова има магистърска степен “Архитектура” от УАСГ
Свързано е с уж подадената от главния архитект Здравко Здравков оставка
Издадена е виза от главния архитект
Татяна Нейкова е упражнила правомощия в интерес на своя син
Започна обсъждане на новия план за развитие на парка
Главният архитект на София Здравко Здравков отчете дейността са за 3 години на поста
Това обяви главният архитект на София Здравко Здравков
Небостъргачът "Златен век" имал два отказа за разрешение от главния архитект на София
Поне 5 са причините
Живко Тодоров, кмет на града
Затвор до пет години грози главния архитект на Община Пловдив Румен Русев за събарянето на сградата на тютюневия склад зад автогара "Юг" в града под т...
Пешеходни маршрути ще свържат парковете и площадите, съобщи главният архитект на София Здравко Здравков. Неговата концепция за зелена София предвижда...