Главният архитект на София алармира: Залагаме бомби!

София е изправена пред реален риск от наводнения, подобно на бедствията по Южното Черноморие. Причината – масово презастрояване, липса на канализация и натрупвани с години пропуски в инфраструктурата. За това алармира главният архитект на столицата арх. Богдана Панайотова в интервю за бТВ.

Тя предупреди, че без спешни мерки и законови промени части от града могат да се окажат във воден капан при по-интензивни валежи. „Точно това, което се случи в Елените, не мисля, че ще се повтори в София, но рисковете вече са заложени“, заяви тя.

Витошките квартали – следващата критична зона

Архитект Панайотова уточни, че в София няма строителство директно върху речни корита, но опасността идва от липсата на дъждовна канализация. „Проблемът е натрупван с години. Застрояват се огромни територии без дъждовна канализация. Общият устройствен план е изпълнен, но техническата инфраструктура липсва“, подчерта тя.

Най-застрашени са кварталите в полите на Витоша – „Драгалевци“, „Бояна“, „Симеоново“ и район „Витоша“, както и „Панчарево“, където деретата и реките остават некоригирани, а терените – презастроени. „Цели територии са застроени без никаква канализация. При силен дъжд няма къде да отиде водата“, предупреди главният архитект.

Спиране на строежи и план за действие

По думите ѝ, Столична община вече е спряла издаването на разрешения за строеж в райони без изградена дъждовна канализация. „Без данни от „Софийска вода“ за налична инфраструктура – няма разрешение. Това решение е в сила от шест месеца“, обяви Панайотова.

Причината за липсата на инфраструктура не е в бездействие, а в недостиг на средства, натрупван с години. Все пак тя съобщи и добра новина – ново финансиране по програма „Околна среда“ ще осигури изграждане на канализация в Герман, Панчарево, район „Искър“ и част от „Младост“.

Главният архитект потвърди и, че всички проекти за сгради над 50 метра, разположени в близост до некоригирани дерета и реки, са временно спрени. „Проблемът не е във височината, а в гъстотата на застрояване и липсата на инфраструктура, която да поеме това натоварване“, уточни тя.

Законови дупки и натиск от инвеститори

Панайотова потвърди, че няма да бъде разрешен строежът на небостъргача „Син лъв“ на бул. „Черни връх“. „Проектът няма да влезе в сила. Работим по нов план, който ще запази културното наследство и ще обхване по-голяма територия“, каза тя.

Главният архитект настоя и за спешна промяна в законодателството, което в момента позволява строителство на нискоетажни сгради без канализация. „Това е недопустимо в XXI век – огромни складове и блокове да се свързват към изгребни ями. Това трябва да се спре“, подчерта Панайотова.

Тя допълни, че вече работи специална група, която подготвя конкретни законови изменения. „Трябва да мислим за ефективност, а не за количеството на новото строителство. Природата няма да ни чака,“ заключи арх. Панайотова.

