Двоен кошмар на Околовръстното, загина и полицай

Двоен кошмар на Околовръстното шосе отне два живота - на пешеходец и полицай.

При два пътни инцидента в района на Северната тангента в София са загинали полицай и пешеходец, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

При първия, станал след 02:00 часа тази нощ, в посока Ботевград сръбски тир блъска 61-годишен пешеходец, който загива на място. На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря полицейския автомобил. На място загива полицай.

Припомняме, че за тежката катастрофа край Требич първо стана ясно от Facebook страницата „Катастрофи в София“, откъдето уточняват, че Околовръстният път е напълно затворен.

Движението е било спряно, като се пренасочва по обходни маршрути.

