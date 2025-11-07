Скандал! Изхвърлят хора от екипа на главния архитект на София

Главният архитект на София Богдана Панайотова се лекува в болница, а през това време са започнали светкавични уволнения в екипа й, пише "Сега".

Кметът Васил Терзиев поиска оставката на Панайтова с аргумента различия във вижданията, но Панайотова отказва да я подаде. Междувременно в ръководеното от нея направление "Архитектура и градоустройство" са започнали размествания.

Според източници на изданието от постовете им ще бъдат отстранени Светломир Колев, бивш главен архитект на Козлодуй, началник отдел "Устройствено планиране", и Божидар Касабов, временно изпълняваш шеф на дирекция "Общински строителен контрол". Очакват се още размествания.

Спорове около екипа на бъдещия заместник-кмет с ресор устройствено планиране са в основата на конфликта между Панайотова и Терзиев, твърдят запознати. Според тях Панайотова не е била склонна да се раздели с хора от екипа си, които да преминат към новия заместник-кмет. Възможно е обаче това да е само един от мотивите за поисканата оставка на главния архитект и зад нея да стоят причини, свързани с непосредствените й задължения.

Панайотова прати на прокуратурата последните издавани документи за сградата на "Артекс" "Златен век" и спря подробния устройствен план, позволяващ изграждане на небостъргач на бул. "Черни връх".

Богдана Панайотова е научила за поисканата й оставка докато се лекува в болница. Тя е получила уведомителен есемес от кмета Терзиев, докато той е на командировка в Бразилия. Панайотова изтъкна, че тя не е назначавана, а е избрана след конкурс и не смята да подава оставка. При отказ за подаване на такава ще се наложи отстраняване по дисциплинарен ред, което вероятно ще бъде обжалвано.

