Първи подробности за ужаса във Варна

Очевидец на тежката катастрофа във Варна, при която загинаха две жени, блъснати от кола на тротоара по протежението на ул. "Дрин", твърди, че шофьорът е карал с много висока скорост, предава Радио Варна.

Валентин Мавродинов предполага, че водачът е искал да избегне червения сигнал на светофара на кръстовището на ул. "Дрин" и "Д-р Пискюлиев".

Според други свидетели на трагичния инцидент след преминаването на светофарa водачът е загубил управление на автомобила.

"Ужасна пътна трагедия с жертви днес във Варна! Изказвам своите дълбоки съболезнования на семействата на загиналите две жени", написа във фейсбук страницата си кметът на морската столица Благомир Коцев.

Следя лично детайлите за инцидента, а заместник-кметът по сигурността е в контакт с органите на реда за установяване на причините за катастрофата, добавя още той.

Кметът отправя и апел към жителите на града: "Моля варненци да бъдат внимателни около празниците и да мислят не само за себе си, но и за нашите съграждани!".

според първоначалната информация и разкази на очевидци, лек автомобил е преминал през светофарната уредба, след което водачът е загубил контрол над управлението. Колата е напуснала пътното платно, връхлетяла е върху тротоара и е помела движещите се там пешеходци. Превозното средство е спряло, след като се е врязало във витрината на търговски обект.

При тежкия инцидент загинаха две пешеходки - на 52 години и 79 години. Шофьорът, причинил катастрофата, е 54-годишен варненец. Пробата му за алкохол е отрицателна, а тази за наличие на наркотици е взета в болницата.

