Министърът на отбраната ще представи екипа и приоритетите си
Пресконференцията е на 9 юни
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Пресконференцията е на 9 юни
На пазара съществуват десетки онлайн магазини, търговци и посредници, но не всички работят директно с производителите
Джейми Делгадо отново влиза в щаба на българина, след като Джак Дрейпър избра работа с Анди Мъри за сезона на трева
Министърът защити смяната в БАБХ, посочи новия шеф проф. Янчева като гарант за приемственост
Смята се, че тийнейджъри са се сбутали
Грозят ги санкции
Присъства днес и на срещата с министерството на туризма
Преди дни кметът Васил Терзиев поиска оставката на Богдана Панайотова
Пред портите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД текат протести
Как да създадем устойчиви взаимоотношения на работното място - съвети от експерти в новия епизод на „Уменията на 21-век”
Д-р Трифон Трифонов е един от водещите автори на научна статия, публикувана в престижното списание „Нейчър“
За момента се знае, че тя е поне 6 пъти по-тежка от Земята, 6 пъти по-масивна
Причина за пререканието било несъответствие между подадения сигнал за спешна помощ и реалната ситуация
Как би реагирал лидера на Северна Корея, не е ясно
Разкаяна демократка и кандидат военен министър
Те посетиха три американски медни мини
Закупен е за 1.3 милиона долара
OpenAI сформира нов екип
Има пострадали от седемчленния екип на германската телевизия ZDF
Работят екипи от пет държави