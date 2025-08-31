Напрежение! Нападнаха екипа на Нова тв

Напрежение закипя в ВМЗ - Сопот. Нападнат е екип на Нова телевизия. Това е станало около 19 часа, съобщиха по Новините по медията.

Журналистът Благой Бекриев и операторът му бяха ритани и обиждани, а живото им включване в Новините – възпрепятствано.

Журналистът заяви, че е бил ритан по краката и мушкан с остър предмет, подобен на дръжка на знаме.

Екипът е бил нападнат пред най-голямото държавно военно предприятие в страната, където в момента е на посещение председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Пред портите на „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД текат протести.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com