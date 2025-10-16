Христо Стоичков на седмото небе. Поводът

Внукът на легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков днес празнува първия си рожден ден.

За щастливото събитие се похвали самата икона на Барселона. Той публикува трогателна снимка как Христо Жулиен Креспо Стоичков целува Златната топка по случай празника си.

Честит първи рожден ден, мой малък Христо! Вече си толкова силен и голям! А левачката ти не прощава! Следвай мечтите си!Ако една от тях е Златната топка, сигурен съм, че ще бъде твоя! Да си жив и здрав, малък Ицо! Продължавай все така да ни радваш!", гласи текстът към фотоса.

Христо Стоичков II е син на по-малката дъщеря на Стоичков – Христина. Таткото е Карлос Креспо. По-голямата дъщеря на легендата – Михаела, има момиченце. Миа е родена през 2016 г. в Маями.

