Световен деликатес изчезва. Шокираща причина

Стридите – един от най-фините морски деликатеси в света – са на път да се превърнат в застрашен вид в Япония, след като масова смъртност поразява цели райони на традиционното производство.
Страната, позната като лидер в отглеждането на едни от най-качествените стриди в света, днес е изправена пред драматична криза, зад която стои едно имe: климатичните промени.
90% от стридите в най-големия производствен район са мъртви
По крайбрежието на вътрешното море Сето – регион, който осигурява над три четвърти от цялото японско производство на култивирани стриди – фермерите преживяват невиждан срив.
Около 90% от стридите в някои зони вече са загинали.
„Никога не съм преживявал такова нещо в цялата си кариера“, признава за АФП Тацуя Морио, човек с повече от 20 години опит в отглеждането на стриди. Дори сортовете, които се считат за по-устойчиви на топлина, са били унищожени.
Водата – с почти 2°C по-топла от нормалното
Според данните на префектурата Хирошима от юли до октомври – най-важният период за развитието на стридите – температурите на морската вода са били с 1,5 до 1,9°C по-високи в сравнение със средната стойност за последните три десетилетия.
„Високите температури на водата, заедно с други фактори, са виновни за масовото измиране“, посочва Шоичи Йокучи от отдела за морски продукти.
Той уточнява, че когато горещините се задържат седмици наред, организмите на стридите отслабват, стават по-уязвими към вируси и бактерии и буквално „се предават“.
Към това се прибавя и необичайно ниското количество валежи през юли, което повишава солеността на водата – допълнителен стрес за и без това отслабналите организми.
Смъртността достига до 90% – вместо обичайните 30–50%
Обичайната загуба при реколта е между 30% и 50%, но тази година интервюта на японската Агенция по рибарство показват ужасяваща картина:
в централно-източната част на префектура Хирошима смъртността достига 60–90%,
в останалите райони – повишена, но не критична,
а в северните райони, като Санрику, които дават около 17% от продукцията, ситуацията остава стабилна.
Фермерите: „Трудно е дори да ги продаваме“
Дори малкото оцелели стриди са в лошо състояние.
Производителят от Хиого Дайки Такеучи споделя, че оцелелите екземпляри са „наполовина от нормалния размер“.
„Честно казано – трудно е да ги продадем“, признава той.
Министерството на земеделието, горите и рибарството вече разследва проблема съвместно с местните власти, но решението изглежда далеч, докато климатичните промени продължават да се ускоряват.
Глобално затопляне с глобални последици
Според IPCC (експертната група на ООН по климата), скоростта на затопляне на океаните се е удвоила от 1993 г. насам.
Средните температури на морската повърхност достигнаха рекордни нива през 2023 и 2024 г. – факт, който днес вече дава видими отражения върху морската флора и фауна.
Стридите, които са един от основните индикатори за качеството на морската екосистема, се оказват първите жертви. А това има и пряко отражение върху световния пазар.
Деликатесът, който може да изчезне от менюто
Хонконг, Тайван, Сингапур, Виетнам и Тайланд са сред топ вносителите на японски стриди.
Влошената продукция означава:
рязко намаляване на доставките,
повишаване на цените,
и риск световният деликатес да стане все по-трудно достъпен.
За Япония – страна, чиято кулинарна култура е изградена върху морските дарове – това е не само икономически, но и културен удар.
Краят на една епоха?
Днес японските производители гледат към изчезналите си ферми със страх: ако тенденцията на затопляне продължи, стридите могат да станат още една жертва на климатичната криза.
А за света остава въпросът – възможно ли е любимият деликатес да се превърне в лукс или направо да изчезне?
