Наши ски курорти попаднаха в уникална класация

Два наши ски курорта попаднаха в списъка с най-евтините почивки в Европа.

The Telegraph взимат предвид общата цена на една ски ваканция и всички подробности като карти за лифтовете, застраховки, наем на екипировка, ски училище, хапване край пистите и други подобни. И ето кои курорти на континента посочва като най-бюджетен избор.

Отбелязва се, че да практикуваш зимни спортове в България е по-евтино в сравнение с почти навсякъде другаде в Европа. Но се прави предупреждението, че за тази по-ниска цена не може да очакваме условия като в луксозните курорти в Алпите, Доломитите и Пиринеите.

От родните курорти първо се посочва Пампорово като много подходящ за начинаещи и фенове на зимните спортове без голям опит, които търсят забавления по склоновете на достъпна цена. Пистата е с дължина 30 км, а петдневната карта е на цена 121 евро. Подчертава се, че има цели 14 ски училища, където цените също са достъпни.

Вторият роден ски курорт, който попада в списъка, е Банско. Това е най-популярната дестинация за зимни спортове у нас сред чужденците и това не е никак случайно. Подчертава се, че тук има лифт система на световно ниво и условията за зимни спортове като не липсват както достатъчно големи писта, така и терени за свободно каране. Другото голямо предимство са достъпните цени както в ресторантите, така и в нощните клубове в сравнение с повечето други европейски курорти.

За изненада или не, два ски курорта във Франция също намират място сред най-изгодните. Първият е Вожани, където има цели 250 км писти и 69 лифта и предлага едно от най-добрите ски изживявани в страната, без да ни разорява. Тук най-изгодно е да караме с компания, защото семейните и групови карти излизат още по-евтино.

Второто френско бюджетно предложение е доста популярните курорт Les 2 Alpes. Това е вторият най-стар ски курорт в страната след Шамони, а тук е и най-големият глетчер в Европа, по който може да се карат ски.

Намира се на 1650 м надморска височина, а лифтовете достигат до 3600 м. Именно затова и ски сезонът тук продължава доста дълго. Всичко това, съчетано с доста по-ниските цени в сравнение с други френски (и не само) курорти, прави това село все по-предпочитано.



Прескачаме до Словакия, където също е посочено бюджетно предложение. Това е курортът Ясна, където се намира най-голямата ски зона в страната с различни по сложност писти. На 40 км има общо 19 лифта, но зоната за свободно каране е наистина огромна. А цените в ресторантите и заведенията са повече от приемливи и примамливи.

Ако сме си набелязали Андора за ски ваканция, трябва да изберем курорта Пал Аринсал, който е вторият по големина в страната, но първенец по ниски цени. Пистите сa подходящи за фенове на зимните спортове на начинаещо и средно ниво.

Австрия също е страна, която сме свикнали да свързваме със скъпи ски курорти. А като бюджетна алтернатива се посочва Нидерау. Тук пистите са с обща дължина 97 км, а лифтовете са общо 45. Подходящи са предимно за начинаещи и има огромен брой ски училища с десетилетна история. Тук и картите за лифтовете, и цените в ресторантите са много по-ниски в сравнение с другите австрийски курорти.

Италия също се свързва със ски почивките, които са не просто преживяване по пистите, но и истински лукс. Но и тук има за всеки по нещо и ако сме с по-ограничени възможности, може да заложим на Ливиньо - един от най-популярните и най-достъпни ски курорти на Ботуша.

Той е и един от най-отдалечените в Европа, което гарантира и солидна снежна покривка. Гарантирани са ни и по-ниските цени в сравнение с другите курорти в страната.

