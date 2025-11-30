Огромна радост за Васил Драганов

Васил Драганов е на върха на щастието - дъщеря му Любов го направи дядо. Внучката се казва Далина. В началото на 2025 година Любов и Васил Драганови направиха съвместната изложба "Джаста-праста" с авторски произведения във фоайето на "Сълза и смях", а сега младата дама зарадва татко си с още една творба.

Актьорът от Народния театър е много близък с наследниците си Любов и Давид. Бившата му жена, Андреа Андреева, сподели във Фейсбук: „Добре дошла, принцеса Далина! Не мога да опиша с думи колко съм щастлива, няма как да изразя цялата палитра от емоции, които ме връхлетяха в този прекрасен ден! Любовче, ти си моят герой – силна, борбена, смела, сърцата, обичаща живота! Да си ни жива и здрава, Далина, и много да ни радваш! Обичаме те всички!“.

