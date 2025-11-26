Любопитно

Разкриха подробности за сватбата на Роналдо и Джорджина

Футболистът предложи на дългогодишната си партньорка през август

Разкриха подробности за сватбата на Роналдо и Джорджина
26 ное 25
Агенция Стандарт

През август Кристиано Роналдо предложи брак на своята дългогодишна партньорка Джорджина Родригес.

Двамата обаче така и не споделиха нищо повече за плановете си за сватбата. Очевидно подготовката напредва, защото според Goal.com вече са решили къде и кога да бъде церемонията.

Твърди се, че Роналдо и Родригес трябва да си кажат "да" през лятото на 2026 г. след приключването на Световното първенство по футбол.

Дори са избрали локация. Твърденията са, че Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес ще се оженят на остров Мадейра. Самата церемония ще се състои в Funchal Cathedral, докато партито след това в луксозен хотел.

Оказва се, че мястото наистина специално за футболиста, защото е само на няколко километра от болницата, в която се е родил, и от базата на местния футболен клуб, в който е играл като юноша. В идните месеци остава да разберем и кои ще са звездните гости на сватбата.

