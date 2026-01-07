Веселин Маринов с емоционално признание за Пената

Веселин Маринов не успя да сдържи сълзите си, когато заговори за легендарното поколение български футболисти, останало в историята като "Пеневата чета", водено от покойния Димитър Пенев.

"Имахме едно неповторимо поколение във футбола. И аз се страхувам да не се разчувствам при смъртта на Димитър Пенев", сподели Маринов в предаването "120 минути" по bTV, а в очите му заблестяха сълзи, когато си припомни онези години, които обединиха цяла България.

"Неслучайно хората ги наричаха Пеневата чета. Аз не мога да си представя по-големи герои на новото време от тях. Това са истинските герои на България", каза той с треперещ глас. По думите му именно това поколение е успяло да направи нещо, което никой друг не е постигал – да обедини нацията в едни от най-трудните години.

"Никога не съм виждал такова обединение. Хората стъпваха по таваните на колите, мачкаха ги… Боже, не мога да забравя това време", сподели Маринов. И разказа и за личните си срещи с Димитър Пенев.

"Казвал ми е хубави думи за това, което правя. Всички знаят какво излъчване имаше този човек – каква доброта струеше от него", каза той.

"Това са хора, които трябва да останат с нас още дълги години. Такива като тях няма скоро да видим", подчерта той. И си припомни и една от най-паметните дати в българския футбол – 17 ноември 1993 г., когато България победи Франция на стадион Парк дьо Пренс.

"Гледах мача сам, в една мансарда в Германия, където живеех от 1989 г. Бях на рожден ден на мой приятел сърбин, но горе имаше кабелна телевизия. Бях напълно сам", разказа той.

"Не мога да опиша какъв рев, какво чудо беше след онзи пас на Любослав Пенев. И това отиграване… Не само ударът – ударът беше последното", описа Маринов, връщайки се към миг, останал завинаги в сърцето на милиони българи.

