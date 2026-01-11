Как да подготвите подметките си срещу пързаляне по леда

През зимата се превръщат в непрекъсната пързалка, което прави ходенето опасно. Въпреки че има начини да се почистват повърхностите при заледени условия, е невъзможно това да се постигне в целия град. Затова е препоръчително всеки да се увери, че обувките му не се пързалят при лошо време.

Как да предотвратим подхлъзване на обувките върху лед

За да се направи подметката на обувката неплъзгаща се, е необходимо да се нанесат материали с високо триене върху леда. Тяхната грапава повърхност ще направи обувката по-стабилна в заледени условия.

Например, платът изобщо не се плъзга по леда.

Следователно, най-ефективният, макар и неестетичен, метод е да обуете чорапи върху ботушите си . Това може да изглежда комично за другите, но ще ви помогне да стигнете до целта си лесно и без наранявания.

Друг много ефективен лайфхак за предотвратяване на подхлъзване на обувките е

поставянето на лейкопласт върху подметката.

Този метод не е много издръжлив, тъй като трае само няколко часа, а още по-малко при влажно време. Въпреки това, поставянето му е бързо и лесно. Можете да го направите точно преди да излезете навън.

Всъщност списъкът с неща, които можете да залепите за подметките на обувките, за да предотвратите подхлъзване, е много по-дълъг.

Но за траен ефект е необходима подготовка:

Първо, измийте обувките, за да отстраните всички замърсявания и ги подсушете. След това дезинфекцирайте подметките със спирт или ацетон. Нанесете суперлепило Moment върху пръстите и петата (обикновеното PVA лепило няма да свърши работа). След това залепете един от следните материали:

· филцов плат;

· шкурка;

· пухкавият връх на гъба за съдове;

· пясък;

· полиуретан.

Всички тези материали имат добро сцепление върху лед и предотвратяват подхлъзване. След това изчакайте около 20 минути, за да изсъхне лепилото напълно. Добра идея е да поставите тежест върху подметката, докато правите това. Този метод е издръжлив около 2-3 седмици, след което може да се повтори.

Ако не искате да повредите подметките на обувките си,

сложете специални ледозащитни гумички.

Те имат гумени или метални вложки, които държат обувките ви здраво на хлъзгави повърхности. Те обаче могат да повредят вътрешните плочки и ламинат, така че е най-добре да ги свалите, след като ги използвате на открито.

Накрая можете просто да се обърнете към професионалистите. Продавачите в магазините за железария и обувки знаят точно какво да направят, за да предотвратят подхлъзване на обувките ви върху лед. Те могат да ви продадат специални подложки за подметки или да удълбочат протектора.

