Легендарна актриса обяви края

Легендарната актриса Мишел Пфайфър разкри, че планира да се оттегли от актьорството през 2026 г., за да прекарва повече време със семейството си.

„Обичам работата си. Работих с невероятни актьори и екипи и по трите проекта, по които наскоро участвах. Но наистина искам изборите ми и начинът, по който прекарвам времето си – каквото и време да ми остава – да бъдат смислени. Това е нещото, върху което се фокусирам“, сподели тя.

Преди няколко месеца 67-годишната актриса, която е изключително дискретна по отношение на личния си живот, обяви, че е станала баба и разкри как това е повлияло на живота ѝ. И дори сподели, че усещането е „като да си в рая“.

Мишел не спира да се вълнува от новата си житейска роля на баба. Тя прекарва всяка свободна минута с малката си наследничка, включително и празниците. Дъщеря ѝ Клаудия е тази, която я дарява с внучка. Клаудия е осиновена в началото на 1993 г. от Мишел и съпруга ѝ Дейвид Е. Кели. Година по-късно двойката посреща и сина си Джон.

Актрисата споделя, че ако е знаела, че ще стане баба, нямаше да поема толкова работа тази година.

