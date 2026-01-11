Живия Нострадамус изплаши с ново мрачно пророчество

Роденият в Бразилия духовен консултант, медиум и нумеролог Атос Саломе, известен като „Живия Нострадамус“, излезе с ново предсказание след военната операция на САЩ за залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро, пише Tyla.

По думите му случилото се няма да доведе до бързо решение, а напротив – ще отвори продължителен период на нестабилност, задействан по настояване на американския президент Доналд Тръмп.

Патова ситуация и съдебен сценарий

Според Саломе Венецуела навлиза в продължителна патова фаза с висока вероятност да се проточи между два и шест месеца. Той не очаква нито бързо освобождаване, нито внезапно политическо решение. Вместо това процесът около Мадуро ще се развива в рамките на американската съдебна система, а паралелно с това ще текат „тихи преговори при закрити врати“. По думите му това ще бъде бавен и контролиран процес, без резки публични ходове.

Петрол, злато и санкции като инструмент

В по-дългосрочен план медиумът прогнозира, че Мадуро ще бъде задържан или юридически неутрализиран до 2026 г. След това САЩ ще се опитат да наложат постепенно политическо преструктуриране във Венецуела, без да прибягват до пряка военна намеса с висока дипломатическа и военна цена. Основните цели в този процес ще бъдат петролните и златните ресурси, които според Саломе ще се използват като ключов инструмент за натиск и договаряне. Санкциите няма да бъдат отменени, а „коригирани“, за да служат като лост за контрол и преговори, а не като форма на пълномащабно наказание.

Скрити рискове и асиметричен отговор

Саломе не вижда признаци за пряка военна намеса или внезапен срив на властта във Венецуела. Американската стратегия, според него, ще продължи да разчита на санкции, дипломатическа изолация и тайни договорки, които досега са дали ограничен ефект. В същото време той предупреждава за средна вероятност от преки или косвени ответни действия извън страната – възможни кибератаки, финансов стрес и специфични логистични събития, типични за асиметричните конфликти в периоди на принудителен преход.

В обобщение „Живия Нострадамус“ очертава 2026 г. като година на криза за Венецуела, белязана от постепенен упадък, вътрешно напрежение и разкриване на незаконни схеми, но без перспектива за пълен колапс на властта.

