Извънредна новина за обира на "Чинари". Има задържан

Мъжът, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари", е задържан тази вечер.

Той е върнал е част от откраднатата техника, но не е върнал хард дисковете, част от аудио и видео архива на най-стария ансамбъл "Гоце Делчев" и на ансамбъл "Чинари", съобщава БНТ.

Посегателството бе извършено посред бял ден на 16 ноември.

Откраднати са техника, както и безценни за ансамбъла устройства с информация.

