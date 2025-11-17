Брутален обир на легенди смрази София!

Сторлицата замръзна от супер нагъл обир на национално творческо богатство.

Ограбиха студиото на ансамбъл „Чинари“, намиращо се в центъра на София. За това алармират членове на музикалната формация в своя публикация във Facebook.

Посегателството е извършено посред бял ден на 16 ноември, споделя Ивайло Шопски. Той издирва и очевидци, видели мъжа, забелязан в студиото, намиращо се на „Пиротска“ 5.

Откраднати са техника, както и безценни за ансамбъла устройства с информация.

„Представете си 32 години творчество… и някой да ги открадне за минути!“, описва кражбата Деница Стоянова. Тя отбелязва, че стойността на задигнатата техника е 12–13 000 лева. Но далеч по-ценни са дисковете, на които се е съхранявал дългогодишният музикален труд на изпълнителите.

„Откраднати са 15 хард диска, които съдържат нашия живот: музика, записи, видеа, концерти, спектакли, репетиции, архиви от 32 години неуморен труд… 32 години, в които ние, артистите, сме давали сърце и душа в тази продукция! 32 години любов и магия… безброй сцени, световни турнета… история, която не може да бъде купена, възстановена или заменена. И някой реши да я открадне!“, пише Стоянова.

„Моля, ако някой е видял този мъж, излизащ от сградата на ул. ‘Пиротска’ 5 около 16:40, или има информация за самоличността му, да ни пише незабавно!“, призовава Шопски.

