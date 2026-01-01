Зловещо убийство с брадва. Филм на ужасите

Жител на тетевенското село Глогово е задържан за убийството на брат си, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Инцидентът се е случил в първите часове на 2026 г.

По случая се води досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Има лице, привлечено под наказателна отговорност, повдигнато му е обвинение по чл. 116, ал. 1 т. 6 от Наказателния кодекс за извършване на убийство с особена жестокост, каза за БТА Светла Иванова, говорител на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Убийството е извършено чрез нанасяне на удари с острата част на брадва в областта на главата. Задържаният се разпитва към момента, предстои да бъде задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор и да бъде внесено искане за мярка задържане под стража.

Пострадал е и племенникът на задържания, който е настанен в болница за лечение.

