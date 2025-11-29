Вероника Денизова: Имам 3000 интервюта, но още се вълнувам като за първи път

Вероника Денизова, един от водещите журналисти на Bloomberg TV Bulgaria пред “Стандарт”

Вероника Денизова започва кариерата си в журналистиката още на 16-годишна възраст в регионални медии, като трупа опит и в телевизия, и в радио. Развива интерес към икономическата тематика през студентските години.

Преди да стане част от Bulgaria ON AIR при старта й през 2011 Вероника Денизова работи в икономическата телевизия EBF като водещ на предаване за финансови анализи и пазари. Тя е част от екипа на Bloomberg TV Bulgaria още от създаването на телевизията, като е автор и доскоро беше водещ на предаванията "В развитие" и "Чиста енергия“, а сега само на „Чиста енергия".

Втори водещ на „В развитие“ е Георги Месробович.

Денизова е един от най-изявените журналисти в ресора „Туризъм“, както и утвърден експерт в областта. Проявява интереси в областта на макроикономиката, паричната политика, финансовите пазари, иновациите, предприемачеството, енергетиката и устойчивото развитие.

Доктор е по икономика и управление (туризъм). От 2023 г. е преподавател в катедра "Икономика на туризма" в УНСС. Водещата е търсен лектор и модератор на бизнес форуми, насочени към туристическата индустрия.

- Коя е Вероника Денизова извън екрана?

- Бих казала, че на екран и извън него съм един и същи човек – умерен, организиран, внимателен и по-скоро сериозен. Но вярвам, че съм запазила и детското в себе си. Често в ежедневието можете да ме видите с тениски с котки и други животинки, а любопитството ми към света и ентусиазмът да го опозная са голяма движеща сила в живота ми.

- Много хубави дами се насочват към екрана заради бързата слава, която дава и последващите ползи от това, но Вие дълги години работите в „тежката артилерия“, сериозната журналистика и то с трудния бизнес вкус. Защо Ви е интересно?

-Никога не съм приемала работата в медиите и появата ми на екран като слава или храна за самочувствието ми. Даже мисля, че понякога известността може да бъде по-скоро негатив, отколкото голяма полза. Темите от злободневието, които обикновено са по-атрактивни за зрителите, не ме вълнуват особено и се радвам, че екипът на Bloomberg TV Bulgaria отразява и анализира „тежката артилерия“ от теми, както се изразихте. Светът на бизнеса е необятен, динамичен и наситен с вълнуващи процеси, които заслужават внимание и българската аудитория все повече осъзнава това.

- Случвало ли се е в живота, познанието Ви в тези теми - пазари, политика, икономика, да свърши работа за нещо конкретно?

- Разбира се. Познанията в областта на икономиката и финансите са полезни за всеки човек и за всяко домакинство. Колкото по-информирани сме в тази област, толкова по-малко податливи сме на манипулации, внушаване на страх, измами, демагогия и политизиране на темите за икономическите процеси. Конкретно в ежедневието тези познания ми помагат да управлявам адекватно бюджета си, да вземам правилните решения като потребител и да насочвам усилията си към подобряване на финансовото ми състояние.

- Развивате кариера и като експерт в сферата на туризма. Относно България, къде, в какво виждате разковничето, да ставаме все по-атрактивна дестинация?

- Една от възможностите за българския туризъм е регионалният профил и специализацията на туристическите дестинации. Не е необходимо всяка дестинация и всеки туристически район да предлагат всичко за всекиго. Трябва да използваме уникалните характеристики на природата, културното наследство, архитектурата, интересите и уменията на местните общности и бизнеси, за да създадем разпознаваем и отличителен за всеки район туристически продукт. След това да започнем да ги промотираме ефективно на пазари, които проявяват интерес към такива отличителни продукти и преживявания.

- Кои гости и участия няма да забравите?

- За 10-те години от стартирането на Bloomberg TV Bulgaria в предаванията „В развитие“ и „Чиста енергия“ съм провела над 3000 интервюта и за всяко едно от тях съм се вълнувала много. Любимите ми гости са онези, от които съм научила нещо по време на разговора. При задълбочената подготовка за всяко интервю журналистът често е прочел почти всичко, което може да се каже по дадена тема. Затова винаги е приятно, когато чуем нещо интересно, по-различно и получим по-задълбочен анализ на темата, която сме представили в ефир. Най-ясно помня интервютата, които съм взимала по време на журналистически обиколки в чужбина, защото там се срещам с хората в тяхната обичайна среда, виждам резултатите от труда им на място и успявам да изградя малко по-специална връзка по време на разговора.

- Имало ли е неочаквани ситуации, които да отигравате с импровизация?

- Винаги може да се случат малки технически неизправности или непредвидени ситуации с гост, който в последния момент не може да дойде, но професионалната реакция на целия екип обикновено смекчава тези проблеми и те остават незабелязани за зрителите.

- От кои хора в кариерата си сте се учила най-много?

- Опитвам се да се уча от всички колеги, с които работя – както от по-опитните от мен, така и от по-новите. Това правя в работното си ежедневие вече 20 години. Благодарна съм на всички главни редактори на телевизията досега, които винаги са полагали усилия да ръководят чрез добър пример и да създадат среда, в която екипът може да бъде сплотен и удовлетворен от работата си.

- Кой урок, съвет винаги ще помните?

- Не е точно съвет или урок, но помня един разговор с Милена Милотинова преди години, в който тя ми сподели, че въпреки богатия ѝ опит, все още изпитва вълнение и леко притеснение преди всеки ефир или интервю. Аз също го изпитвам и смятам, че това поддържа тръпката в нашата професия. Вероятно моментът, в който спра да го чувствам по този начин, ще е моментът, в който бих разбрала, че този професионален път вече не е за мен. Но вярвам, че съм много далеч от този момент.

- Поводът за срещата ни е юбилеят на Bloomberg. В личен план какво Ви се случи за всичките години работа телевизията? Вие сте в нея от самия старт?

- Bloomberg TV Bulgaria изгради и затвърди имиджа ми като журналист и отвори много врати пред мен. Чувствам телевизията не като работно място, а като дом, в който сме създали приятелска, вдъхновяваща и мотивираща среда. Началото не беше лесно, често се случваше да ни питат „Коя телевизия? Може ли да повторите“, но 10 години по-късно смятам, че имаме своето много важно и ценно място в българския медиен пейзаж и се гордея, че съм част от това.

- Разкажете ми за своите хобита и занимания в свободното време, какво хората не подозират, че правиш?

- Стремя се да запълвам свободното си време с пътувания и преживявания. Пътувала съм до много европейски страни, но голямата ми мечта е да посетя Африка и Югоизточна Азия. Посещавам любителска група за народни танци, но си признавам, че не съм от най-редовните, а когато ми остане повече време у дома (което е голяма рядкост), обичам да плета малки детски играчки.

