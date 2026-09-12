Вероника Денизова: Имам 3000 интервюта, но още се вълнувам като за първи път
В свободното си време плета малки играчки и ходя на народни танци, казва водещата на „Чиста енергия“ и едно от знаковите лица на медията
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В свободното си време плета малки играчки и ходя на народни танци, казва водещата на „Чиста енергия“ и едно от знаковите лица на медията
Майкъл Блумбърг поздрави екипа с думите „Страхотни сте!“, а ръководството на телевизията обеща повече българско съдържание и развитие на младите талан...
Bloomberg TV Bulgaria се включва в кампанията по повод 15-годишнината на финансовия сайт Investor.bg дава уникална възможност на студентите и бъдещит...
Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria организират международна конференция в подкрепа на бъдещите лидери Един от най-добрите откриватели на таланти...
Единственият у нас бизнес новинарски ТВ канал Bloomberg TV Bulgaria тръгва след седмица. Той ще направи премиерата си в мрежите на кабелните и сателит...