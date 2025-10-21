Bloomberg TV Bulgaria отбеляза 10 години в ефир: Контекстът променя всичко!

С тържествено събитие, специални изненади и поздрави от офисите на Bloomberg по целия свят, Bloomberg TV Bulgaria отбеляза своя 10-годишен юбилей.

Във видеообръщение до екипа основателят на глобалната медийна империя Майкъл Блумбърг поздрави българските си колеги с простите, но запомнящи се думи: „Страхотни сте!“.

Юбилейната кампания преминава под мотото „Контекстът променя всичко“, което символизира мисията на телевизията – да поставя всяка новина в по-широк икономически, пазарен и социален контекст и да помага на аудиторията да взима информирани решения в света на финансите и бизнеса.

Медия с мисията да превежда глобалната икономика на български език

„Bloomberg TV Bulgaria намери естественото си място и продължава да се развива. Нейната роля е да помага на инвеститорите и финансовите професионалисти да взимат информирани решения“, заяви Джеф Грийн (вдясно на кадъра горе), изпълнителен продуцент на телевизията и представител на Bloomberg LP в България.

Той подчерта, че каналът е изминал дълъг път – от първите си години, когато бизнес журналистиката у нас едва прохождаше, до днешния си статут на водещ източник на финансови анализи и данни.

„В началото беше предизвикателство – липсваха дори термини за икономически процеси на български език. Днес вече имаме изградена култура на точност, проверени факти и аналитично мислене“, каза още Грийн.

Освен работата си в медията, той разкри и личен проект – филм за цар Борис III и спасяването на българските евреи, който по думите му „разказва история, заслужаваща световно признание“.

Журналистика с правила, данни и доверие

В специалното предаване „В развитие“ изпълнителните директори на Bloomberg TV Bulgaria – Николина Димитрова и Георги Бисерински – също споделиха своите гледни точки за пътя и ценностите на медията.

Николина Димитрова и Георги Бисерински

„Преди десет години в България почти нямаше бизнес журналистика. Днес вече имаме аудитория, която разбира, задава въпроси и мисли аналитично. Телевизията се превърна в жив икономически речник“, посочи Димитрова.

Тя припомни, че телевизията работи по строгите журналистически стандарти на Bloomberg LP, заложени в т.нар. „Библия на Bloomberg“ – етичен кодекс, който регулира точността, безпристрастността и хигиената на съдържанието.

„Да имаш етичен кодекс и да го спазваш ежедневно е безценно. Той осигурява свободата на журналистите, а не я ограничава“, добави тя.

„Един от големите проблеми в журналистиката е автоцензурата, а следвайки правилата на Bloomberg, ние даваме пълна свобода на колегите си да мислят и анализират“, допълни Георги Бисерински.

Той подчерта и уникалната сила на медията да създава съдържание, основано на данни, като използва терминалите и графиките на Bloomberg, гарантиращи фактологична точност и достоверност.

Поглед към бъдещето - изкуствен интелект и млади таланти

Дискусията за бъдещето на медиите и навлизането на изкуствения интелект също бе сред акцентите на юбилея.

„Каквото и да прави изкуственият интелект, той няма как да замени естествения“, заяви Николина Димитрова, подчертавайки, че човешкият анализ и интуиция остават в основата на качествената журналистика.

Ръководството очерта и следващите цели за десетилетието напред – повече качествено българско съдържание, привличане на нови таланти и развитие на дигиталните формати, които да достигат и до по-младата аудитория.

„Bloomberg TV Bulgaria ще продължи да се движи само напред и само нагоре“, каза Димитрова, цитирайки мотото, което описва най-добре духа на екипа.

Телевизията, която е част от Investor Media Group, остава единственият лицензиран български партньор на глобалната мрежа Bloomberg Television и продължава да издава и месечното бизнес списание Bloomberg Businessweek България.

