Яхтен гигант позлатява наш град. Изстрелва го при най-големите /СНИМКИ/

Яхтен гигант изстрелва Бургас при най-големите корабопроизводители в света. Международният производител на яхти Bering Yachts започна работа по първите три катамарана от серия от десет, които ще бъдат изградени в новата му локация в Бургас. Новината съобщи кметът на морския град Димитър Николов, който подчерта, че проектът е стратегически за развитието на индустриалната зона и за утвърждаването на Бургас като водеща точка за модерно корабостроене в Европа.

Компанията избра Бургас за свой европейски център през 2022 г., а през септември миналата година завърши първия си катамаран от типа BC60. Новите плавателни съдове са от същия клас – с изцяло алуминиеви корпуси, хибридни двигатели, дължина около 20 метра и тегло от 60 бруто регистър тона. Те са предназначени за дълги океански плавания и предлагат висока автономност, което ги прави конкурентни на международния пазар.

„По данни на компанията производител, 20 милиона евро ще бъдат преките инвестиции в земята, в цеховете, в организацията на производството в южната индустриална зона на Бургас. Там ще бъдат открити минимум двеста постоянни работни места и се планира стартиране на производството на серия от по-нискобюджетни малки плавателни съдове за рибарския флот. Те ще са до 15 метра, с икономични дизели“, заяви кметът Николов.

Проектът предвижда в Бургас да се извършва цялостна реализация на катамараните – от алуминиево корпусостроене, през монтаж и довършителни работи, до интериор. Така градът ще се превърне в център, който не само произвежда, но и предлага завършени плавателни съдове за международния пазар.

В момента Bering Yachts има едва 14 служители у нас, но с разширяването на производството се очаква броят им да нарасне значително. Освен големите катамарани, компанията планира да навлезе и в сегмента на по-достъпните риболовни съдове, което ще даде нови възможности за местния бизнес и ще укрепи връзката между традиционното корабостроене и модерните технологии.

С този проект Бургас прави решителна крачка към утвърждаването си като европейски център за високотехнологично яхтостроене, а инвестицията на Bering Yachts обещава да промени икономическия и индустриален облик на града.

