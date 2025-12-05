На 20-ия си рожден ден ДППИ празнува новото лице на българските морски и речни пристанища

Речният информационен център в Русе

В периода от своето създаване през 2005 г. до достигането на двайсетгодишния си юбилей през декември 2025 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) извървя път на устойчиво развитие, издигайки българските морски и речни пристанища до равнище, достойно за европейското транспортно семейство.

През годините ДППИ неотменно следва своята мисия – модерно и ефективно управление на пристанищата за обществен транспорт. Чрез целенасочени инвестиции и системна работа предприятието обновява пристанищната инфраструктура, като рехабилитира и изгражда ключови обекти, извършва драгажни дейности за осигуряване на необходимите дълбочини в каналите и акваториите. Постепенната подмяна на остарели съоръжения, изграждането на нови хидротехнически защити, подобрената връзка с железопътната и пътната мрежа, както и внедряването на иновативни технологични решения превърнаха българските пристанища в надеждни и конкурентоспособни логистични хъбове.

ДППИ реализира серия от знакови проекти, които не само модернизираха българските морски и речни пристанища, но и изведоха страната ни сред водещите примери в Европа по дигитализация и управление на морския и вътрешноводния транспорт. Внедрените информационни системи за управление на корабния трафик както по море, така и по река повишиха сигурността и безопасността на корабоплаването, допринесоха за намаляването на екологичния отпечатък и спомогнаха за предотвратяване на замърсяването на водата, въздуха и инфраструктурата в пристанищните райони. Разработки като системите за управление на трафика на плавателни съдове по море (VTMIS) и по река Дунав (BULRIS), системата за електронен документооборот на данни по цялата логистична верига Port Community System, Географската информационна система, както и интеграцията на високочестотни радари се превърнаха в ключов инструмент за бизнеса, институциите и обществото. Те осигуриха значително по-бързо и надеждно обслужване на корабите, подобриха достъпа до информация и въведоха по-ефективно управление на ресурсите в пристанищния сектор.

Успехите на ДППИ се вписват в по-широката европейска визия за устойчива и модерна транспортна система. Предприятието е активно ангажирано в национални и европейски програми, които не само подобряват функционалните характеристики на пристанищата, но и ги превръщат в притегателни центрове за кораби и товари не само на европейската, но и на световната морска карта.

Пристанищен терминал Бургас-изток 1

Основен двигател на този напредък е и тяхното стратегическо разположение. Морските пристанища във Варна и Бургас са част от основната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) по коридор № 4 и представляват финалната точка на коридор № 8. Дунавските пристанища Видин, Лом, Силистра и Русе пък естествено се вписват в коридор № 9 и коридор № 7. Тази уникална комбинация от географско местоположение и транспортна свързаност предопределя динамичното развитие на пристанищата и тяхната роля в регионалната и европейската транспортна мрежа.

Стратегически проекти

Само за последните 10 години ДП „Пристанищна инфраструктура“ реализира стратегически проекти по цялото Българско черноморско крайбрежие и в българската част на река Дунав. ДППИ изгради високотехнологични центрове, като двата Брегови центъра за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в Бургас и Варна и Речния информационен център в Русе – символи на дигиталното настояще и бъдеще на ДППИ. От тези съвременни центрове към момента се извършва управлението на корабния трафик в българската част на Черно море и на река Дунав.

През 2025 г. приключи проектът за удълбочаване на двата плавателни канала, свързващи пристанищните терминали Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Фериботния комплекс, ТЕЦ Езерово и Леспорт. Постигната бе дълбочина на газене 14,50 метра по цялата дължина на каналите, което осигури условия за безопасно корабоплаване, подход и маневриране на корабите.

Година по-рано бе завършен мащабен проект за удълбочаване на акваторията в района на пристанище Бургас, в резултат на който бяха постигнати дълбочини на газене до 15,50 метра. Това позволява безопасно влизане, маневриране и акостиране на най-големите контейнеровози, влизащи в Черно море.

Бреговият център за управление на корабоплаването във Варна

Същата година успешно приключи вторият етап от рехабилитацията на вълнолома във Варна и започна рехабилитацията на стария вълнолом в Бургас, с което се подобри защитата на акваторията и пристанищната инфраструктура в двата града.

Високотехнологичното развитие на пристанищата ни върви ръка за ръка с тяхното отваряне към градовете, с осигуряването на допълнителна функционалност на терминалите и с обновяването на тяхната визия. През годините ДППИ издигна ключови сгради, превърнали се в емблеми на градовете, в които се намират. В Бургас ДППИ изгради емблематични здания като Международния конгресен център, Морската гара, модерния Научен център ПланетУм и характерния със специфичната си сферична форма Планетариум, намиращи се на територията на Зоната за обществен достъп. Предприятието реконструира уникалната по своя род сграда на Магазия 1, характерна със своята специфична конструкция по подобие на Айфеловата кула.

В Бургас и Варна предприятието построи причудливите сгради-близнаци на Бреговите центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването, в които са концентрирани информационните и навигационните системи, изградени въз основа на най-модерните технологични решения, отговарящи за управлението на корабния трафик, електронния документооборот в морския транспорт и управлението на маневрите в пристанищата.

В Русе ДППИ изгради атрактивната сграда на Центъра за речни информационни услуги, отговарящ за управлението на речната информационна система в българската част на Дунав. С нейното построяване България стана първата дунавска държава, изградила специализирана самостоятелна сграда за управление на речните информационни услуги.

Изместването на промишлените дейности от крайбрежието на двете морски пристанища в Бургас и Варна беше извършено, като по този начин ДППИ оформи две просторни модерни Зони за обществен достъп, предназначени за отдих, забавление и обществен живот.

Зоните се превърнаха в любимо място за разходки и развлечение на гостите и жителите на двата града.

Подобен проект с пешеходна алея с площадки за почивка беше изпълнен и на кейовата стена на пристанищен терминал Видин-център. Вследствие на усилията на предприятието крайречният район там се превърна в естествено продължение на градския Дунавски парк и стана предпочитано място за отдих.

В най-старото българско пристанище – Ломското, още през 2018 г. ДППИ изгради автоподход заедно с вътрешни пътни връзки за тежко натоварване, като по този начин обезпечи достъпа на тежкотоварни превозни средства до терминала от републиканската пътна мрежа.

По-рано през годините в пристанище Бургас бе изградена мониторингова система за екологично управление, като по този начин то бе издигнато на картата на екологично отговорните пристанища.

Така стъпка по стъпка, с дългосрочна визия предприятието реализира проекти от стратегическо значение за българските морски и речни пристанища за обществен транспорт. ДППИ продължава тяхното развиване, модернизиране и дигитализиране, превръщайки ги в съвременни хъбове, привличащи товари от различни точки на света. Целта на предприятието е цялостното подобряване на пристанищната инфраструктура, по-голяма безопасност на корабоплаването, по-качествени и екосъобразни пристанищни услуги, което е от съществено значение за икономическата и логистичната стабилност на страната. И рожденият ден на ДППИ е повод предприятието да си постави нови, още по-амбициозни цели за утвърждаване на България като модерна морска и речна дестинация на световната карта.

