Българската икономика ускорява темпото. Трудът носи все повече стойност

Брутният вътрешен продукт на един зает се увеличава реално с 0,7 на сто по предварителни данни през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие на предходната година, съобщиха от Националния статистически институт. Икономиката показва плавно укрепване, като трудът носи по-висока стойност от преди.

Заетите лица в икономиката са 3 726,5 хиляди, а общият брой отработени часове достига 1 467,5 милиона. Структурата на заетостта по сектори през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. показва засилване на дела на услугите – сектор, който продължава да дърпа растежа и да привлича инвестиции. Същевременно аграрният и индустриалният сектор отбелязват леко намаление в относителния си дял, отчитат от НСИ.

На едно заето лице се падат 16 814,6 лв. от текущия обем на БВП, а всеки зает създава средно 42,7 лв. за един отработен час. Брутната добавена стойност на един зает се увеличава с 1,6 на сто през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г., а стойността за един отработен човекочас нараства реално с 1,7 на сто. Данните показват не просто стабилен трудов пазар, а нарастваща ефективност на българските работници.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2025 г. производителността на труда в сектора на услугите достига 14 864,1 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 37,9 лв. за един отработен човекочас. В индустрията всеки зает произвежда средно 16 629,7 лв. БДС, а за един отработен човекочас се създават средно 40,1 лв. Най-ниска остава производителността в аграрния сектор – 4 959,8 лв. на един зает и 13,6 лв. за един отработен човекочас, което показва необходимост от технологични инвестиции и модернизация.

Според сезонно изгладените данни на НСИ през третото тримесечие на 2025 г. БВП на България нараства с 3,2 на сто спрямо същия период на предходната година и с 0,7 на сто спрямо второто тримесечие на 2025 г. Икономиката продължава да се движи нагоре, а производителността на труда дава уверен сигнал, че ръстът е устойчив и подкрепен от реалната икономическа активност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com