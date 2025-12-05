Легендарен автомобил се завръща, но по неочакван начин

Луксозната марка на Toyota представи LFA Concept - първият Lexus, който носи емблема LFA от 2012. насам. Както става ясно от името - концепция, този автомобил не е готов за производство. А още по-разочароващо е какво се крие под капака. Или по-точно липсата му.

Оригиналната суперкола разчиташе на страхотно звучащ V10 с червена линия от 9 500 оборота в минута, разработен от Yamaha. Него вече го няма, като е заменен от батерии. Новият LFA е изцяло електрически, като от Lexus не разкриват подробности за производителността или конфигурацията на батериите, пише "Аутомедия".

Компанията се опитва да оправдаe електрическата си задвижваща система, заявявайки: „Името LFA не е ограничено само за превозни средства, задвижвани от двигатели с вътрешно горене. Той символизира превозно средство с технологии, които инженерите трябва да запазят и предадат на следващото поколение."

Все пак има някои подробности за суперколата. Тя е изградена около ново леко, високо-твърдо алуминиево шаси. То е същото, което дебютира и днес при серийните състезателни автомобили Toyota GR GT и GT3. Само че моделът Toyota получава хибрид с V8 с двойно турбо, а не батерии.

Визуално новият LFA изглежда почти идентичен със Sport Concept, който се появи по-рано тази година в Монтерей. Панелите на купето са почти същите, с няколко дребни корекции тук-там, които го правят да изглежда по-готов за производство. Като се има предвид, че не се е променило много (или освен името), има основания да се смята, че предстоящата продукционна версия няма да се отклони много от тази крайна концепция.

Като размери концепцията LFA е с дължина 4690 мм, широчина - 2040 мм и междуосие 2725 мм). В същото време интериорът се отличава с агресивни детайли, които обгръщат шофьора. На мястото на тактилен инструментален панел има група екрани, без централен инфотейнмънт екран.

