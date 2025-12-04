Китайският автоколос Chery каца в България. Omoda и Jaecoo обещават нов стандарт

Китайският автомобилен гигант Chery направи най-смелата си стъпка на българския пазар, представяйки марките Omoda и Jaecoo - два бързо растящи бранда, които комбинират европейски дизайн, модерни технологии и рекордни гаранции до 1 млн. километра. С дебюта си в София те заявяват амбиция не просто да участват в конкуренцията, а да променят очакванията на българските шофьори.

Chery настъпва в България с марките Omoda и Jaecoo

Китайският автомобилен гигант Chery International от снощи е официално в България и това не е просто поредната новина за нов представител на пазара, а заявка за дългосрочно присъствие и сериозна конкуренция. Компанията стъпва у нас с двата си млади, но амбициозни бранда Omoda и Jaecoo, създадени през 2022 година и тръгнали към световните пазари само година по-късно. Официалната премиера в София, организирана от вносителя Genius Automotive Europe, затвърди шаблона, по който Chery атакува Европа - с ясно позициониране, агресивна гаранционна политика и моделна гама, която покрива както градския лайфстайл, така и по-авантюристичните SUV клиенти.

Зад новите марки стои един от най-бързо растящите производители в света, който вече е изнесъл над 5 милиона автомобила и присъства все по-осезаемо на европейските пазари. Omoda и Jaecoo имат и български сайт, а генералният мениджър на Genius Automotive Europe за нашия регион Тибериу Йоановичи ясно очерта амбицията - България да бъде не периферен, а ключов елемент от регионалната стратегия на Chery.

Как ще се прави бизнесът у нас

В София Тибериу Йоановичи обяви, че двете марки стъпват на българския пазар със слогана Extra is Basic. Зад тази лаконична фраза стои важна за европейския клиент идея - това, което сме свикнали да виждаме като допълнително платени екстри, при Omoda и Jaecoo ще влиза в стандартното оборудване. Говорим за големи цифрови екрани, модерни асистиращи системи, високо ниво на свързаност и комфорт, които при много конкуренти все още се доплащат.

Тибериу Йоановичи

Бизнесът в България започва с един, но много сериозен партньор. „Ауто Франс 3000“ е първият официален дилър на „Рено Нисан България“ от 2005 година и досега продава марките Renault и Dacia. От този сезон шоурумът на ул. „Резбарска“ в София вече продава и обслужва и двете китайски марки, което дава допълнителна тежест на старта им.

Плановете обаче далеч не се изчерпват със столицата. През 2026 година Genius Automotive Europe планира още един обект в София и по един дилър в Пловдив, Русе, Варна и Бургас. През 2027 г. мрежата трябва да се увеличи до десет представителства със Стара Загора, Велико Търново, Севлиево и Плевен. Управляващ директно бизнеса у нас от страна на Genius Automotive Europe отново е Тибериу Йоановичи, който отговаря и за Румъния. Генералният мениджър на дистрибутора Мария Голдбергер даде пример с унгарския пазар, където за малко повече от година присъствие е постигнат близо трипроцентов пазарен дял - ориентир докъде могат да стигнат Omoda и Jaecoo и в нашата страна.

Рекордните гаранции и философията Extra is Basic

Най-силното оръжие в офанзивата към българските клиенти е гаранционният пакет. Всички модели на Omoda и Jaecoo се предлагат със седемгодишна или 150 000 километра пълна гаранция от производителя, осем години или 160 000 километра покритие за високоволтовите батерии и електромотори, както и три години безплатна пътна помощ в цяла Европа. Над всичко това стои и ход без прецедент в сегмента - за двигателя с вътрешно горене и за електрическите мотори се обявява допълнителна гаранция до 1 000 000 изминати километра, което досега не е предлагано от масова марка на нашия пазар.

Тук слоганът Extra is Basic получава много конкретно съдържание. Мениджърите подчертават, че философията е не просто да се добавят няколко маркетингови акцента, а това, което при други производители се предлага в пакетите от по-висок клас, при Omoda и Jaecoo да влиза в основния. Заедно с богатото оборудване и рекордната гаранция за двигателя и електромодулите, първите закупени бройки ще бъдат пуснати и на по-ниски промоционални цени, което допълнително засилва конкурентоспособността им в сегмент, където цената все още е решаващ фактор.

Omoda - градски стил, електричество и флагман с 530 коня

Гамата на Omoda у нас ще бъде съставена от пет модела, насочени към по-динамична градска и семейна публика. Компактният кросоувър Omoda 5 разчита на 1,6 литров турбобензинов двигател T GDI и седемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител, конфигурация, която добре познаваме и от корейските производители Hyundai и Kia. Моделът вече е оценен с пет звезди за безопасност от Euro NCAP, както и всички други представители на двата бранда, което изпраща ясно послание към клиенти, свикнали да гледат първо на сигурността.

Напълно електрическата версия Omoda 5 EV, известна на някои пазари и като E5, предлага до 450 километра пробег по цикъла WLTP и бързо зареждане на батерията от 30 до 80 процента за малко над 25 минути. За 2026 година се очаква и самозареждащ се хибриден вариант на „петицата“, което ще допълни палитрата от задвижвания за клиенти, колебаещи се между класически двигател и пълна електрификация.

Над базовия модел в гамата ще застане Omoda 7 SHS, компактен градски кросоувър с пет звезди за безопасност и същото задвижване като Omoda 5, но с повече пространство и по-богати възможности за конфигуриране. Истинският флагман е Omoda 9 SHS – плъг-ин хибрид с мощност около 530 конски сили, задвижване на четирите колела, до 145 километра пробег изцяло на ток и обща автономия до 1100 километра. На българския пазар Omoda 5 вече е обявена с начална цена от 54 274 лева, позиционирайки я в горещата зона на компактните кросоувъри.

Jaecoo - офроуд имидж, интелигентно 4х4 и семейно удобство

Докато Omoda е насочена към по-млади и технологично ориентирани клиенти, за които дизайнът и дигиталните функции са критично важни, Jaecoo се позиционира като марка за хора, които търсят увереност на пътя, елегантност и прагматизъм, съчетани с изобилно пространство за багаж и комфортна возия. Така поне я описва управляващият директор на Chery Europe Йохен Тютинг, за когото балансът между форма и функционалност е ключов при дефинирането на двата бранда.

Стартът в България ще бъде с моделите Jaecoo 7 и плъг-ин хибридната версия 7 SHS, които комбинират 1,6 литров турбобензинов мотор с променлива геометрия, трансмисия с два съединителя и интелигентно задвижване на четирите колела от BorgWarner. При SHS вариантите се добавя и значителен електрически пробег – до около 120 километра само на ток, което прави модела особено атрактивен за хора, които през седмицата се движат основно в града, но през уикенда искат да излязат извън него с минимален разход.

По-късно се очаква и по-големият Jaecoo 8 SHS, както и по-компактен семеен кросоувър Jaecoo 5, таргетиран към активни семейства и хора с домашни любимци, за които практичността е толкова важна, колкото и имиджът. Jaecoo 5 и Omoda 5 се позиционират като най-компактните предложения на двата бранда, като се предлагат с традиционно задвижване, електрическа версия или, в случая на Omoda 5, и като хибрид. Цените започват от 62 097 лева за Jaecoo 5 и 64 131 лева за Jaecoo 7 с класически двигател и Premium оборудване, а флагманските Omoda 9 и Jaecoo 8 са най-големи, най-мощни и с най-много модерни функционалности.

Стар автопарк, нови технологии и адаптация за Европа

Стъпването на Omoda и Jaecoo идва на пазар, който едновременно расте и е силно амортизиран. Средната възраст на автопарка в България е около 20–21 години, а над 70 процента от колите са по-стари от 15 години, което поставя страната сред държавите с най-стар парк в Европейския съюз. В същото време регистрациите на нови автомобили се увеличават, а интересът към електрифицирани модели и по-ниски експлоатационни разходи се засилва, макар делът на електромобилите все още да е сравнително малък.

В този контекст Omoda и Jaecoo влизат не просто като екзотична алтернатива, а като опит да се измести фокусът към по-нови, по-сигурни и по-ефективни автомобили. Вицепрезидентът на Chery International за Европа Дейвид Шен подчерта, че до края на годината двата бранда ще присъстват на над 65 пазара, а през юни е премината границата от 12 500 продажби месечно. Амбицията, формулирана от него, е ясна – Chery да се превърне в най-добрата марка за електрически и хибридни автомобили в света.

Дейвид Шен

Йохен Тютинг посочи и нещо друго – част от китайските производители правят грешката да вземат автомобил, произведен за Китай, да го регионализират набързо за Европа и да смятат, че това е достатъчно. Според него успехът минава през внимателно вглеждане в европейските изисквания. Като пример даде асистиращите системи: в Европа водачите искат да имат контрол над колата си и да могат да изключват част от електронните помощници, докато в Китай са по-склонни да оставят електрониката да взема решения на пътя.

Йохен Тютинг

За да се намери правилният баланс и да се адаптират автомобилите към ключовите пазари, над сто инженери работят в развойния център на Chery във Франкфурт.

В крайна сметка навлизането на Omoda и Jaecoo у нас не е просто поредното допълнение към и без това пъстрата картина на автомобилния пазар. То е част от по-голямата тема за това как китайската автоиндустрия развива водещи технологии и как новите играчи се опитват да ги адаптират към европейския вкус. А българският пазар, със стария си автопарк и растящия интерес към по-модерни и икономични коли, се оказва удобна тестова сцена за тази нова енергия на четири колела.

