150% ръст в пазаруването през tbi bank app по време на Черния петък

Тази година периодът на Черния петък генерира рекордна активност в шопинг секцията на tbi bank app. Интересът на българските потребители към пазаруване чрез банково приложение се е увеличил със 150% в сравнение с предходните месеци, което потвърждава нарастващото търсене за бързи, удобни и сигурни покупки. Шопинг секцията в приложението на tbi bank предоставя достъп до повече от 200 любими онлайн магазина, възможност за разсрочване на плащанията на равни месечни вноски и парични награди (до 10% от стойността на покупката).

Къде пазаруват българите

В периода на Черния петък потребителите на tbi bank app са избрали предимно търговци на дребно като eMAG, Ozone и Temu. Сред другите сектори, в които е имало най-голямо търсене, са техника (Technomarket, Technopolis, Zora, Flip), мода (Fashion Days, Answear, Obuvki.bg) и красота (Notino). Банката отчита сериозен ръст в покупките на премиум продукти и коледни подаръци. Много от поръчките съдържат часовници, закупени от специализирани магазини или модни бутици.

Любопитни покупки

Покупките в банковото приложение варират от стоки за ежедневна употреба до луксозни артикули. Сред най-любопитните са 16 натурални козметични продукти против кожни раздразнения; 12 спортни тениски и 8 чифта обувки; Голямо количество летни дрехи; Домашен фитнес уред „гладиатор“.

Похарчени суми

Българите използват шопинг секцията в tbi bank app за различни ежедневни нужди, подаръци или по-специални мечтани покупки. Най-голямата покупка през приложението по време на Черния петък тази година е на стойност от 1700 евро (от Ozone), а най-малката – за 4 евро (от Temu).

Теодора Сагуна, която отговаря за развитието на шопинг секцията в tbi bank app, обобщава:

„Този Черен петък потвърди, че българите искат бързи, лесни и гъвкави начини за пазаруване. С tbi bank app и карта neon клиентите се наслаждават на пълноценно изживяване, което включва възможност да пазаруват от над 200 любими марки, да плащат мигновено навсякъде с карта neon и да разделят покупки директно в приложението само с няколко клика. Тази уникална комбинация от безплатен пакет за ежедневно банкиране, парични награди и удобни опции за разсрочено плащане дава на хората по-голям контрол върху бюджета им и прави всяко пазаруване по-лесно, по-сигурно и по-изгодно“.

Безплатно ежедневно банкиране с допълнителни средства за пазаруване

Шопинг секцията не е единственото предимство на tbi bank app и карта neon. За разлика от други продукти на българския пазар, пакетът за ежедневно банкиране на tbi bank предоставя на клиентите приложение, сметка и карта без такси, неограничен брой преводи в лева и евро без такси, както и едни от най-високите лихви по спестовна сметка и депозити. tbi bank app и карта neon са винаги на разположение в джоба на клиентите, когато искат да купят нещо със собствени пари или имат нужда от екстра бюджет за пазаруване. С едно докосване в приложението потребителите могат да разсрочат всяко плащане на малки вноски напред във времето. Това важи за всички покупки – от хранителни и битови стоки до дрехи, технологични устройства, гориво или лекарства – всичко, от което клиентите се нуждаят. Те могат да изберат да разсрочат плащането на 3- или 6-месечни вноски без такса. Ако предпочитат да правят по-малки месечни вноски, могат да удължат периода на изплащане до 12 месеца срещу малка такса. Всеки може да стане клиент на tbi bank с безплатна разплащателна сметка и карта neon, като изтегли мобилното приложение и потвърди самоличността си изцяло дигитално, без нужда от посещение на банков офис.

