Ето го най-добрият автомобил втора ръка!

Експертите определиха BMW Серия 3 за най-добрия употребяван автомобил на годината. Автомобилният експерт Алекс Инграм обясни, че изборът е обусловен не само от производителността на автомобила, но и от широката гама от стилове на каросерията и нива на оборудване, предлагани на пазара.

Експертите препоръчват избор на хибридна версия за тези, които търсят икономичен автомобил, докато бензиновите варианти са подходящи за шофьори, които ценят мощността и плавното возене. Дори най-достъпните опции предлагат удоволствие от шофирането.

Високата популярност на BMW Серия 3 означава, че изборът на пазара на употребявани автомобили е практически неограничен, което позволява на купувачите да намерят най-добре представящия се автомобил в най-добро състояние.

