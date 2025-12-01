Бизнес

Експерти назоваха най-добрите коли втора ръка

Те няма да разочароват следващия собственик

Експерти назоваха най-добрите коли втора ръка
Снимка: Freepik
01 дек 25 | 21:21
250
Агенция Стандарт

Експертите внимателно проучиха пазара на употребявани автомобили и определиха най-добрите употребявани автомобили за 2025 г. Всяка от представените опции осигурява удобство, надеждна експлоатация и много други важни качества.

Освен това, употребяваните автомобили са евтини – такива автомобили са много по-достъпни от новите.

Auto Express е събрал най-добрите автомобили, които се сравняват по-добре с други оферти.

Списъкът включва най-добрите употребявани автомобили, които няма да разочароват следващия собственик. Изборът се оказа много разнообразен, така че всеки ще намери перфектния избор за себе си.

Най-добрите употребявани автомобили през 2025 г.:

  • BMW 3 Series;

  • Fiat 500e;

  • Skoda Fabia;

  • Hyundai Ioniq;

  • Opel Insignia;

  • Skoda Octavia;

  • Ford Puma;

  • Dacia Duster;

  • Kia Sorento;

  • Jaguar I-Pace;

  • Audi A8;

  • Dacia Jogger;

  • Mercedes C-Class Coupe;

  • Mini Convertible;

  • Ford Fiesta ST;

  • Porsche 911 (2011-19 г);

  • Toyota Yaris;

  • Ford Transit Custom.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай