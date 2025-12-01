Експерти назоваха най-добрите коли втора ръка

Експертите внимателно проучиха пазара на употребявани автомобили и определиха най-добрите употребявани автомобили за 2025 г. Всяка от представените опции осигурява удобство, надеждна експлоатация и много други важни качества.
Освен това, употребяваните автомобили са евтини – такива автомобили са много по-достъпни от новите.
Auto Express е събрал най-добрите автомобили, които се сравняват по-добре с други оферти.
Списъкът включва най-добрите употребявани автомобили, които няма да разочароват следващия собственик. Изборът се оказа много разнообразен, така че всеки ще намери перфектния избор за себе си.
Най-добрите употребявани автомобили през 2025 г.:
BMW 3 Series;
Fiat 500e;
Skoda Fabia;
Hyundai Ioniq;
Opel Insignia;
Skoda Octavia;
Ford Puma;
Dacia Duster;
Kia Sorento;
Jaguar I-Pace;
Audi A8;
Dacia Jogger;
Mercedes C-Class Coupe;
Mini Convertible;
Ford Fiesta ST;
Porsche 911 (2011-19 г);
Toyota Yaris;
Ford Transit Custom.
