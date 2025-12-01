Експерти назоваха най-добрите коли втора ръка

Експертите внимателно проучиха пазара на употребявани автомобили и определиха най-добрите употребявани автомобили за 2025 г. Всяка от представените опции осигурява удобство, надеждна експлоатация и много други важни качества.

Освен това, употребяваните автомобили са евтини – такива автомобили са много по-достъпни от новите.

Auto Express е събрал най-добрите автомобили, които се сравняват по-добре с други оферти.

Списъкът включва най-добрите употребявани автомобили, които няма да разочароват следващия собственик. Изборът се оказа много разнообразен, така че всеки ще намери перфектния избор за себе си.

Най-добрите употребявани автомобили през 2025 г.:

BMW 3 Series;

Fiat 500e;

Skoda Fabia;

Hyundai Ioniq;

Opel Insignia;

Skoda Octavia;

Ford Puma;

Dacia Duster;

Kia Sorento;

Jaguar I-Pace;

Audi A8;

Dacia Jogger;

Mercedes C-Class Coupe;

Mini Convertible;

Ford Fiesta ST;

Porsche 911 (2011-19 г);

Toyota Yaris;

Ford Transit Custom.

