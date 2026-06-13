Експерти назоваха най-добрите коли втора ръка
Те няма да разочароват следващия собственик
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Те няма да разочароват следващия собственик
Те са доказали своята издръжливост
Те са определени след допитване до 32 493 собственици
Списъкът е силно насочен към хибридите и електрическите автомобили
Те са добра алтернатива на съвременните скъпи опции
Експертите ги смятат за ненадеждни
Десет модела, които се открояват от конкуренцията
Експертите посочиха основните им предимства
Според експертите тези модели превъзхождат конкурентите си
Те се продават най-зле