Посочиха най-добрите нови двигатели

През последните 31 години Wards Auto съставя годишен списък с 10-те най-добри двигателя и задвижващи системи, като отличава най-иновативните и високопроизводителни задвижващи агрегати на пазара.

През годините списъкът е включвал всичко - от четирицилиндрови двигатели с турбокомпресор и мощни V8 двигатели до хибриди и изцяло електрически системи.

Тази година, с нарастването на броя електрифицираните модели в САЩ, не е изненадващо, че списъкът е силно насочен към хибридите и електрическите автомобили, пише Motor 1, цитиран от Carmarket. За съжаление, това оставя малко място за атмосферните двигатели.

И така, електрическите задвижващи системи са добре представени, като отличия се падат на Nissan Leaf, Lucid Gravity, Hyundai Ioniq 9 и Dodge Charger Daytona. В хибридния клас, пет автомобила стигат финала: BMW M5, Honda Civic, Ford F-150, Lexus LX и Mercedes-AMG E53.

Тази година има само два автомобила с V8 двигателя: плъг-ин хибридната конфигурация на BMW M5 и 5,5-литровият V8 на Corvette ZR1.

BMW M5 — 4,4L турбо V8 PHEV

Chevrolet Corvette ZR1 — 5.5L битурбо V8

Dodge Charger Daytona — електрическа задвижваща система

Ford F-150 — 3.5L турбо V6 HEV (победител през 2024 г.)

Honda Civic Hybrid — 2.0L I-4 HEV (победител през 2024 г.)

Hyundai Ioniq 9 — електрическа задвижваща система

Lexus LX — 700h 3.4L турбо V6 HEV

Lucid Gravity — електрическа задвижваща система

Mercedes-AMG E53 — 3.0L турбо I6 PHEV

Nissan Leaf – електрическа задвижваща система.

„Тъй като автомобилната индустрия се отдалечава от краткосрочните срокове за изцяло електрическо задвижване, американските потребители повече от всякога приемат електрификацията, а именно под формата на хибридизация,“, казва Кристи Швайнсберг, мениджър на програмите за награди Wards 10 Best и съдия на Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems.

Според Wards, тазгодишният процес на подбор е започнал с 28 номинирани, включително 10 хибрида и 10 електрически модела. Съдиите са карали всеки модел, преди да стеснят избора до финалните 10 победители. Wards не класира задвижващите агрегати в определен ред, така че всички финалисти са признати еднакво в списъка.

Някои победители – като впечатляващата хибридна система на Honda Civic или отличният V6 на Lexus LX – не са изненада. И все пак, липсата на V8 двигатели е малко разочароваща. Това е просто знак за времето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com