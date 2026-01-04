Ето я новата марка №1 за електрически коли

Китайската BYD изпревари Tesla и вече е водещият световен производител на електрически автомобили. Това сочат данните на Bloomberg за 2025 година, през която BYD е продал 2,26 милиона коли срещу 1,64 милиона на американската компания.

Според резултатите от миналата година световният пазар за превозни средства с батерии отбелязва общ ръст от 28%, което води и до разместване на върха при производителите. Възходът на китайски производител му позволи да измести досегашния лидер по продажби Tesla, пише "Аутомедия".

Стратегията за разширяване на BYD намери плодородна почва, особено на чуждестранните пазари. През 2025 продажбите на китайския гигант извън националните граници скочиха до рекордните 1 милион броя, което е увеличение от 150% спрямо предходната година. Този тласък, подкрепен от бързия растеж в Европа, позволи на BYD да достави почти 2,26 милиона общи електрически превозни средства (EV), значително надхвърляйки 1,64 милиона на Tesla. Освен изцяло електрически модели, BYD продаде над 2 милиона plug-in хибрида за втора поредна година.

За Tesla 2025 завърши като втора поредна година с спад в годишните продажби - с 8,6%. Четвъртото тримесечие беше особено сложно, с намаление на доставките с 16% (около 418 227 превозни средства), което е по-ниско дори от най-песимистичните прогнози на анализаторите. Компанията на Илон Мъск трябваше да се изправи пред перфектна буря - засилена конкуренция, продуктова гама, възприемана като остаряла, и, не на последно място, променената политическа ситуация в САЩ.

В САЩ администрацията на Тръмп премахна федералния данъчен кредит от 7500 долара за покупка на електрически автомобили и намали регулациите за емисии, лишавайки Tesla от милиарди долари приходи от регулаторни кредити. Към това се добавят и противоречията, свързани с политическата реторика на Мъск и активната му роля в управлението, които биха предизвикали негативна реакция сред потребителите в Северна Америка и Европа.

За да се опита да се спре загубата на обеми, Tesla представи по-евтини "стандартни" версии на Model Y и Model 3 - ход, който частично разочарова инвеститорите, надяващи се на напълно нов масов продукт.

Въпреки упадъка в основния автомобилен бизнес, „Уолстрийт’’ изглежда запазва непоколебима увереност в бъдещето на компанията, оценявайки я вече не като обикновен автомобилен производител, а като компания за изкуствен интелект и роботика. Акциите на Tesla завършиха 2025 с ръст от 11%, като инвеститорите се фокусираха върху бъдещи проекти като Cybercab – автономното двуместно такси, и услугата роботакси, чиито тестове започнаха в градове като Сан Франциско и Остин.

Освен това Tesla намира стабилна линия на защита в енергийния сектор. През 2025 компанията внедри рекордно количество системи за съхранение на енергия, което отбелязва значителен растеж спрямо предходната година. Въпреки това, предизвикателството за 2026 остава сериозно - с намалени от анализатори прогнози за продажбите на превозни средства до около 1,8 милиона броя, Tesla ще трябва да докаже, че трансформацията към изкуствен интелект и автономно шофиране може да компенсира загубата на лидерство в традиционния автомобилен пазар.

