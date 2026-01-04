Ето ги най-добрите нови автомобили

Най-добрите нови автомобили за 2025-2026 г. бяха обявени въз основа на данни от американската компания за оценка на превозни средства и изследвания на автомобилната промишленост Kelley Blue Book и коментари от автомобилни експерти на уебсайта GoBankingRates. Авторите на статията са съставили списък с автомобили с цена под 50 000 долара.

Honda Accord

Според Тони Бърнс, собственик на Lakeview Automotive, Honda Accord е един от най-популярните автомобили в Съединените щати.

„Honda Accord е чудесен избор от много години. Моделът от 2025 г. не е изключение“, отбеляза Бърнс.

Toyota Camry

Друг популярен седан, който Бърнс препоръчва, е Toyota Camry 2025. От тази година този модел се предлага само като хибрид, но автомобилният експерт смята, че това може да е плюс.

„Изглежда стилно, управлява се добре и е невероятно ефективна“, казва Тони Бърнс.

Подобно на Honda Accord, Toyota Camry предлага плавно возене и комфортен интериор, а също така предлага добра стойност при препродажба.

Honda Pilot

Експертът в автомобилната индустрия Мелани Масон от AutoInsurance.org определи всъдехода Honda Pilot като скъп вариант за качествен нов автомобил. Според Масон, този модел има луксозен, просторен интериор и е надежден избор за семейства или хора с много приятели.

„Автомобилът е идеален за хора, които искат да притежават кола за дълго време, защото вероятно ще получат 10 години надеждна услуга“, отбеляза експертът.

Тя добави, че този автомобил е оборудван със системата за безопасност Honda Sensing, която е стандартна за всички автомобили Honda.

„Това надхвърля индустриалните стандарти и помага Pilot да бъде един от най-безопасните автомобили на пътя“, обяснява Масон.

Hyundai Ioniq 5

Експертите също така откроиха електрическия автомобил Hyundai Ioniq 5 сред най-добрите нови автомобили, класирайки го на второ място сред електрическите всъдеходи според Kelley Blue Book. Експертите оценяват този електрически автомобил на второ място по качество след по-големия и по-скъп Hyundai Ioniq 9.

Благодарение на функцията за бързо зареждане, батерията на този модел може да се зареди от 10% до 80% само за 20 минути - предимство, което може да ви бъде от полза по време на прекъсвания на електрозахранването.

