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Купихме 15 150 нови леки коли

Купихме 15 150 нови леки коли

15 150 чисто нови леки коли са закупени на българския пазар за първите девет месеца на годината. Продадените автомобила са с 1252 повече спрямо същия...

17 октомври | 21:40
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