Българите полудяха по новите коли, електричките излетяха с 86%
Близо 5000 автомобила месечно влизат по пътищата, а април донесе невиждан бум на пазара
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Близо 5000 автомобила месечно влизат по пътищата, а април донесе невиждан бум на пазара
Ето какви са най-големите притеснения сред производителите
Както и легендарният модел, оглавил отново класациите
Те бяха определени въз основа на данни от американска компания за оценка на превозни средства и изследвания на автомобилната промишленост
Анализирани са 26 популярни марки автомобили в САЩ
Списъкът включва седани и кросоувъри
Последиците от това явление все повече се усещат от участниците в движението
Делът им непрекъснато се увеличава
Експертите дадоха своите очаквания в близко време
Автомобилите втора ръка поскъпват до 50 на сто
Недостигът на нови коли е сериозно предизвикателство, преди не е стояло пред фирмите
Лоши показатели на продажбите за изтеклата година
Продажбите са намалели с 45 процента
Пазарът се е свил с 30 процента
Главната пречка за ЕС е Брекзит
Символичното намаление на екотаксите за новите коли с 8 лв. няма как да повлияе на решението на един потребител дали да си купи нов или стар автомобил...
Продажбите на нови автомобили в България се увеличават с 19,5% през септември спрямо същия месец на миналата година. През септември са продадени 1872...
Устройство, което ще излъчва сигнал за първа помощ при катастрофа, задължително ще бъде оборудвано във всички нови автомобили от 31 март 2018 г., съоб...
15 150 чисто нови леки коли са закупени на българския пазар за първите девет месеца на годината. Продадените автомобила са с 1252 повече спрямо същия...
София. След 5 поредни месеца на ръст продажбите на нови коли в България отново тръгнаха надолу. Това показват данните на Асоциацията на европейските а...