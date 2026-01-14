Стана ясен шампионът по продажби на нови коли у нас

Тoyota отново зае лидерската позиция на българския автомобилен пазар на нови коли през 2025 г., утвърждавайки се като най-предпочитаната автомобилна марка в страната.

След 2022 г. и 2023 г. японският производител си възвърна първото място с общо 6266 регистрирани автомобила и пазарен дял от 11,3% - резултат, постигнат благодарение на последователната работа на партньорската мрежа на марката и доверието на клиентите в България.

Toyota оглави класацията както при марките, така и при моделите, като Corolla се превърна в най-продаваният автомобил на българския пазар. Само през месец декември 2025 г. са регистрирани 211 автомобила Toyota Corolla - показател за устойчивото предпочитание на българските потребители към модела.

Според официалните данни от регистрациите в КАТ, българският автомобилен пазар отчита по-висок ръст спрямо средния за Европа. През 2025 г. са регистрирани общо 55 283 нови автомобила, което представлява увеличение от 11,1% спрямо 2024 г., пише fakti.bg.

Успехът на Toyota се основава на дългосрочни партньорства, споделени ценности и устойчиво доверие от страна на клиентите. Именно тази съвместна ангажираност насърчава марката да продължи да предлага продукти и клиентско изживяване на най-високо ниво.

