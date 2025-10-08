Топ 10 най-евтини нови автомобили

Пазарът за нови автомобили отдавна обещава изчезването на евтините оферти. Но експертите са открили бюджетни автомобили сред новите модели за 2025 г. Експертите са съставили топ 10.
Достъпните и практични автомобили привличат всички купувачи. Мнозина се надяват да намерят модерно превозно средство, дори ако си купят достъпна кола.
Motor1 е съставил списък с модели, които няма да фалират купувача.
Това е списък с евтини модели, които се оказаха доста разнообразни. Списъкът включва седани и кросоувъри от известни производители.
Най-евтините автомобили през 2025 г.:
Nissan Versa: $18,435;
Nissan Sentra: $21,590;
Hyundai Venue: $21,695;
Kia Soul: $21,935;
Chevrolet Trax: $22,995;
Kia K4: $23,185;
Hyundai Elantra: $23,370;
Toyota Corolla: $23,920;
Nissan Kicks: $23,925;
Volkswagen Jetta: $24,220.
