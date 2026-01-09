Лошо. Ето къде горивата поскъпнаха

Цените на горивата в селата и малките градове на област Монтана остават значително по-високи в сравнение с областния център Монтана и втория по големина град Лом, установи БТА.

На повечето бензиностанции в Монтана и Лом днес цените на литър бензин са от 1,21 до 1,25 евро, на литър дизел – от 1,22 до 1,27 евро и на литър автогаз – 0,55-0,57 евро. В същото време на трите бензиностанции във Вършец литър бензин и дизел са по 1,31 евро, а автогазът в курортния град се продава по 0,61 евро. Във Вълчедръм има и още по-високи цени – до 1,35 евро за дизел. Отделно бензиностанциите на веригите, каквито има в големите градове, имат клиентски карти и приложения за мобилен телефон, с които се дават допълнителни отстъпки. Така се получава разлика от около 10 евроцента на литър, а дори и повече на някои места. Разлики има дори в цените на една и съща верига в Монтана и в по-малките селища.

Шофьори от селата и малките градове често пътуват до Монтана и Лом, за да си напълнят резервоарите и бутилките за газ и пресмятат, че пътуване до София или до друга точка на страната им излиза значително по-евтино, ако заредят в областния град, отколкото в селището, в което живеят.

