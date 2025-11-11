Държавният резерв разкри колко горива имаме. Изобличи три фирми

90-дневните запаси на гориво от "Лукойл" са 98% осигурени. Това заяви председателят на Държавния резерв Асен Асенов пред Би Ти Ви. За между 7 и 45 дни могат да дойдат в страната всички договорени количества. 50% от запасите се намират на територията на страната.

Той добави, че в случай на криза, горивото ще се даде без добавянето на специалната биокомпонента. Цената на горивото ще е такава, каквато е към момента на пазара. Като крайни нефтопродукти само към момента има за около 35 дни бензин и за над 50 дни дизел, уточни председателят на Държавния резерв. „Лукойл“ няма да спре, но ако намали капацитета си, има подготвени варианти, за да може нефтът да бъде преработен, уточни Асен Асенов.

Асенов обясни, че количествата горива се съхраняват както в страната в бази на държавната агенция, но и в големи складове, и в чужбина – в Италия, Холандия, Словакия, Гърция и Румъния. Говорено е с държавите, на чиято територия са горивата ни, като между 7 и 45 дни могат да дойдат всички количества от чужбина и да постъпят в българската държава, уточни председателят на Държавния резерв.

Той подчерта, че ако се наложи, ще се отпуснат количествата горива, които се намират първо в страната, а след това вече, ако не стигнат, ще се вземат и другите количества горива от чужбина. „Взели сме всички необходими мерки и действия, така че каквото и да се случи ще има горива“, увери Асен Асенов.

Значителна част - 80% от количествата, които трябва да поддържат частните дружества, идват от "Лукойл", каза още Асенов.

Три фирми, между които "Инсойл" твърдят, че нямат възможност да съхраняват запаси с гориво, макар да им е задължение и водим съдебни битки с тях по въпроса, заяви още Асенов.

Фирми за стоков контрол правят анализи на съхраняваното гориво, някои негови качества се променят в срока за съхранение, но преработка не се налага. В случай на криза по закон тези запаси ще се пускат на пазара без биодобавка и без съществена промяна в цената.

Той обясни, че проверката на наличностите горива протича само чрез физическо измерване на количеството на гориво, измерва се плътността и се изчислява нивото. Всичко това се прави всеки месец. Държавният резерв контролира освен горива, но и доста други стоки като храни и лекарства. Всички те се контролират ежемесечно, за да може агенцията да реагира в случай на нужда, посочи Асен Асенов.

